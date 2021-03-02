Минздрав ведет переговоры с производителями о снижении цен на лекарства

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Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко сообщил , что Минздрав договаривается с производителями лекарств о снижении цен для «максимального удовлетворения потребности населения и организаций здравоохранения». В Минздраве отмечают, что в розничной цене лекарственного средства от 72% до 97% — это цена производителя. При этом цены на лексредства повседневного спроса находятся на контроле Минздрава, МАРТ и других органов.

— Например, представительство компании Bayer AG, Германия, информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: «Ксарелто», 10 мг №30 — на 35%; «Ксарелто», 2,5 мг №56 — на 25%. Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь начиная с марта, — рассказал Чередниченко.

В Минздраве напомнили, что с 23 февраля постановлением Совмина №100 введены ограничения по росту цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости. В аптеках запрещено поднимать цены по сравнению с их уровнем, сформированным на 24 февраля 2021 года, а с 1 марта 2021 года — не более чем на 0,2% в месяц. При этом различия цен в аптеках «носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее». Многие средства, находящиеся в продаже, поступали в аптеки и на склады на протяжении 2019—2020 годов.

Дмитрий Чередниченко сообщил также, что Минздрав предлагает меры по сдерживанию цен на лексредства и выступает за эффективное расходование денег в учреждениях здравоохранения: «Например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением порядка взимания НДС, РУП „Белфармация“ принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках, по старым ценам (сформированным до 1 января 2021 г.)».

По его словам, госпредприятие также планирует сохранить ценовую доступность для населения на широкий перечень средств за счет внутренних резервов. Так, розничные цены на некоторые лексредства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения; снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки до 10%.