Никол Пашинян предложил провести в Армении референдум

Источник материала: ОНТ

Референдум и возвращение к полупрезидентской форме правления. Такое разрешение политического кризиса в Армении накануне предложил Никол Пашинян. Но пока ситуация в стране остаётся напряжённой.

На улицах – и сторонники, и противники премьер-министра. Накануне прошло сразу два митинга. Силовики делают всё возможное, чтобы не допустить столкновений. В понедельник противники Пашиняна ворвались в здание правительства и призвали сотрудников министерств отказаться от участия в митинге в поддержку премьера. Его же сторонники в завершение митинга по призыву руководителя зажгли фонарики. Атмосфера напомнила ту же площадь три года назад, когда Пашинян на волне бархатной революции пришёл к власти.

Напомним, протесты в Армении начались ещё в ноябре – после подписания перемирия в Нагорном Карабахе. Новая волна вспыхнула на прошлой неделе, когда Пашинян попытался отправить в отставку руководителя Генштаба, но президент Армен Саркисян идею не поддержал.

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