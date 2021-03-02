Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан

Источник материала: ОНТ

С самыми волнующими вопросами – напрямую к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает практику выездных приёмов граждан.

Так, сегодня помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с работниками «Мотовелозавода». А другой помощник Президента, по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках.

Сразу несколько встреч запланировано и на 4 марта. Представители Администрации Президента посетят предприятия «Гомсельмаш», «Ивацевичдрев» и стеклозавод «Елизово», где пообщаются с трудовыми коллективами.

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