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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан

02.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан

С самыми волнующими вопросами – напрямую к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает практику выездных приёмов граждан. 

Так, сегодня помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с работниками «Мотовелозавода». А другой помощник Президента, по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках.

Сразу несколько встреч запланировано и на 4 марта. Представители Администрации Президента посетят предприятия «Гомсельмаш», «Ивацевичдрев» и стеклозавод «Елизово», где пообщаются с трудовыми коллективами.

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Теги: Минск
 
 
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С самыми волнующими вопросами – напрямую к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает практику выездных приёмов граждан.  Так, сегодня...
 
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