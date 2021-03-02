﻿ В Австралии прошли испытания нового боевого беспилотника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Австралии прошли испытания нового боевого беспилотника

02.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Австралии прошли испытания нового боевого беспилотника

Завершились испытания первого военного самолёта, изготовленного в Австралии за последние 50 лет, передаёт «Интерфакс».    

Королевские ВВС Австралии и авиакомпания Boeing объявили о завершении первых лётных испытаний нового беспилотного истребителя Loyal Wingman.

Loyal Wingman с дальностью полёта 3,7 тысяч км способен нести различные грузы, в том числе оружие, и может служить щитом для прикрытия более дорогих пилотируемых истребителей.

Сумма инвестиций правительства Австралии в проект нового боевого беспилотника составляет 40 млн австралийских долларов (31 млн долларов США). По словам представителей компании Boeing, Loyal Wingman уже вызвал интерес в США и Великобритании, которые рассматриваются в качестве потенциальных покупателей.

«Проект Loyal Wingman – это первопроходчик интеграции автономных систем и искусственного интеллекта для создания умных человеко-машин», – заявил вице-маршал австралийских ВВС Кэт Робертс.

Фото: sydneynewstoday.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершились испытания первого военного самолёта, изготовленного в Австралии за последние 50 лет, передаёт «Интерфакс».     Королевские ВВС Австралии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Администрация Байдена поддержала реформу избирательной системы в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by