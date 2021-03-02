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В Австралии прошли испытания нового боевого беспилотника
Источник материала: ОНТ
Завершились испытания первого военного самолёта, изготовленного в Австралии за последние 50 лет,
Королевские ВВС Австралии и авиакомпания Boeing объявили о завершении первых лётных испытаний нового беспилотного истребителя Loyal Wingman.
Loyal Wingman с дальностью полёта 3,7 тысяч км способен нести различные грузы, в том числе оружие, и может служить щитом для прикрытия более дорогих пилотируемых истребителей.
Сумма инвестиций правительства Австралии в проект нового боевого беспилотника составляет 40 млн австралийских долларов (31 млн долларов США). По словам представителей компании Boeing, Loyal Wingman уже вызвал интерес в США и Великобритании, которые рассматриваются в качестве потенциальных покупателей.
«Проект Loyal Wingman – это первопроходчик интеграции автономных систем и искусственного интеллекта для создания умных человеко-машин», – заявил вице-маршал австралийских ВВС Кэт Робертс.
Фото: sydneynewstoday.com
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Завершились испытания первого военного самолёта, изготовленного в Австралии за последние 50 лет, передаёт «Интерфакс». Королевские ВВС Австралии и...
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