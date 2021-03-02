ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Профсоюзы продолжают наблюдение за ценами на медпрепараты

02.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Профсоюзы продолжают наблюдение за ценами на медпрепараты

За ценами на лекарства и другие товары первой необходимости следят и профсоюзы. Такой мониторинг уже принёс результаты. В феврале цены снижены на половину позиций из проверенного списка.

В среднем на 5%, а по отдельным категориям почти на 13%. На контроле профсоюзов, в частности, 44 медпрепарата для профилактики и лечения простудных заболеваний. Информация анализируется по четырём тысячам аптек страны. Изменилась и частота рейдов – цены проверяют еженедельно, ранее торговые объекты посещали раз в месяц. Чтобы снять социальную напряжённость, меры принял и Минздрав. Его представители обсудили с производителями снижение цен и надбавок. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ценами на лекарства и другие товары первой необходимости следят и профсоюзы. Такой мониторинг уже принёс результаты. В феврале цены снижены на половину позиций...
 
Новости дня
Новости разные
 
Администрация Байдена поддержала реформу избирательной системы в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by