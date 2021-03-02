Профсоюзы продолжают наблюдение за ценами на медпрепараты

Источник материала: ОНТ

За ценами на лекарства и другие товары первой необходимости следят и профсоюзы. Такой мониторинг уже принёс результаты. В феврале цены снижены на половину позиций из проверенного списка.

В среднем на 5%, а по отдельным категориям почти на 13%. На контроле профсоюзов, в частности, 44 медпрепарата для профилактики и лечения простудных заболеваний. Информация анализируется по четырём тысячам аптек страны. Изменилась и частота рейдов – цены проверяют еженедельно, ранее торговые объекты посещали раз в месяц. Чтобы снять социальную напряжённость, меры принял и Минздрав. Его представители обсудили с производителями снижение цен и надбавок.

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