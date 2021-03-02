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Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 2

02.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 2

Выбирать вещи в интернете – это талант, присущий не всем. Зачастую ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас еще 15 фото покупок, которые сильно разочаровали. А первую часть подборки смотрите здесь.



Замуж в этом платье далеко не пойдешь


«Пчелке будто бы плохо. Как и мне»


«В таком виде меня захочется только пожалеть»


Отличная задумка. Исполнение не очень


«Буду считать, что просто не село...»


«Заказывать мебель в интернете было ошибкой...»


Вместо плавника русалки получились ножки свинки


Намек на пользу дробного питания. Очень дробного


Ну можно будет одну ногу укрыть...


Вышла какая-то панда


Рисунок точь-в-точь, но вот размерчик подкачал


«Подарю очки коту разве что»


«Маска на Хеллоуин. выглядит даже страшнее, чем на картинке»


«Вот тебе и XXXL»


«Теперь у меня есть... водолазный костюм»


Фото: 4tololo.ru, ridus.ru, maximonline.ru, ngs.ru, antipriunil.ru, bomba.co, ivona.bigmir.net

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Выбирать вещи в интернете – это талант, присущий не всем. Зачастую ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас еще 15 фото покупок, которые сильно...
 
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