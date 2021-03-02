Ожидание и реальность: как выглядят самые неудачные покупки в Интернете? Часть 2

Источник материала: ОНТ

Выбирать вещи в интернете – это талант, присущий не всем. Зачастую ожидания и реальность сильно отличаются! Мы собрали для вас еще 15 фото покупок, которые сильно разочаровали. А первую часть подборки смотрите здесь .







Замуж в этом платье далеко не пойдешь



«Пчелке будто бы плохо. Как и мне»



«В таком виде меня захочется только пожалеть»



Отличная задумка. Исполнение не очень



«Буду считать, что просто не село...»



«Заказывать мебель в интернете было ошибкой...»



Вместо плавника русалки получились ножки свинки



Намек на пользу дробного питания. Очень дробного



Ну можно будет одну ногу укрыть...



Вышла какая-то панда



Рисунок точь-в-точь, но вот размерчик подкачал



«Подарю очки коту разве что»



«Маска на Хеллоуин. выглядит даже страшнее, чем на картинке»



«Вот тебе и XXXL»



«Теперь у меня есть... водолазный костюм»





Фото: 4tololo.ru, ridus.ru, maximonline.ru, ngs.ru, antipriunil.ru, bomba.co, ivona.bigmir.net

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram