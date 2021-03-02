ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сравнили зарплаты в России, Беларуси, Казахстане и Украине и вот что получилось

02.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нацбанк представил аналитику по финансам и экономике в 2020 году. В числе прочего она содержит сравнение по зарплатам в Беларуси, России, Казахстане и Украине.



Зарплаты в ней приведены к единому знаменателю — белорусскому рублю по официальным курсам.

Office life взял данные за последние три года, и вот что получилось на выходе.


Россия в тяжелый для всех год не просто осталась лидером по благосостоянию своего населения, но и резко увеличила отрыв от «преследователей», прежде всего от Беларуси.

Беларусь в этом микрорейтинге сохранила вторую строчку.

Казахстан, выражаясь спортивным языком, дышит Беларуси в затылок со средними показателями примерно в 90% белорусских.

Украина сделала впечатляющий рывок по итогам 2019 года и почти сохранила пропорцию в 2020-м.

— Понятно, что эти цифры нужно оценивать через призму потребительской инфляции (при этом считать ее можно по-разному), общего уровня цен потребительских корзин (и их наполнения), а также массы других факторов, — пишет обозреватель Office life Виталий Чуясов. — Но в любом случае первые три страны довольно давно входят в единое экономическое пространство, однако разрыв в доходах людей почему-то не сглаживается. И конечно, отдельного исследования и анализа требует феномен значительного подъема средней зарплаты в России на фоне кризиса.

В Беларуси в контексте недавнего решения правительства об ограничении цен на товары первой необходимости вопрос дальнейшего роста зарплат приобретает философское значение, замечает журналист:

— Правительство, вводя ограничения, как бы намекает людям: пока особо не рассчитывайте на оживление белорусской экономики и рост личных доходов, а мы (сверху) вам поможем, чем можем — урежем маржу в торговом бизнесе и цепочках поставок, умерим, так сказать, аппетиты буржуазии. Так может выглядеть социальная справедливость по-белорусски…
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк представил аналитику по финансам и экономике в 2020 году. В числе прочего она содержит сравнение по зарплатам в Беларуси, России, Казахстане и Украине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили на Багамах странный сверкающий шар, исписанный русскими буквами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by