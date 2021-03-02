Сравнили зарплаты в России, Беларуси, Казахстане и Украине и вот что получилось









Зарплаты в ней приведены к единому знаменателю — белорусскому рублю по официальным курсам.





взял данные за последние три года, и вот что получилось на выходе. Office lifeданные за последние три года, и вот что получилось на выходе.









Россия в тяжелый для всех год не просто осталась лидером по благосостоянию своего населения, но и резко увеличила отрыв от «преследователей», прежде всего от Беларуси.





Беларусь в этом микрорейтинге сохранила вторую строчку.





Казахстан, выражаясь спортивным языком, дышит Беларуси в затылок со средними показателями примерно в 90% белорусских.





Украина сделала впечатляющий рывок по итогам 2019 года и почти сохранила пропорцию в 2020-м.





— Понятно, что эти цифры нужно оценивать через призму потребительской инфляции (при этом считать ее можно по-разному), общего уровня цен потребительских корзин (и их наполнения), а также массы других факторов, — пишет обозреватель Office life Виталий Чуясов. — Но в любом случае первые три страны довольно давно входят в единое экономическое пространство, однако разрыв в доходах людей почему-то не сглаживается. И конечно, отдельного исследования и анализа требует феномен значительного подъема средней зарплаты в России на фоне кризиса.





В Беларуси в контексте недавнего решения правительства об ограничении цен на товары первой необходимости вопрос дальнейшего роста зарплат приобретает философское значение, замечает журналист:





— Правительство, вводя ограничения, как бы намекает людям: пока особо не рассчитывайте на оживление белорусской экономики и рост личных доходов, а мы (сверху) вам поможем, чем можем — урежем маржу в торговом бизнесе и цепочках поставок, умерим, так сказать, аппетиты буржуазии. Так может выглядеть социальная справедливость по-белорусски…