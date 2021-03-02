ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава КГК допускает, что донесших о "зарплатах в конвертах" освободят от ответственности

02.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов предположил, что в Беларуси может появиться механизм освобождения от ответственности тех, кто будет сообщать о схемах получения "зарплат в конвертах".



"Может быть, должен быть какой-то механизм от освобождения от ответственности, если я об этом сообщаю", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Беларусь-1" в понедельник.

"Но пока это слова", - отметил он, пишет interfax.by, уточнив, что никаких законодательных разработок в данном направлении пока нет.

Тем не менее, глава ведомства подчеркнул, что активно противодействовать получению "зарплат в конвертах" должны сами работники, и призвал их обращаться за помощью в сложных ситуациях.

"На каждом предприятии должен быть профсоюз. Также может быть и наша помощь, можно сообщить на прямой линии или онлайн-платформе на нашем сайте, чтобы мы их защитили", - пояснил он. Герасимов призвал всех "сообщать" и "не молчать", чтобы вместе решить проблему "зарплат в конвертах" в стране.

Председатель комитета напомнил, что получая заработную плату на руки нечестным способом, работник лишает себя многих возможностей – как взять в банках на необходимую сумму кредит, так и социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что Комитет государственного контроля намерен выступить с рядом законодательных инициатив, касающихся борьбы с выплатой заработных плат в конвертах. Тему выплаты заработной платы по так называемым серым схемам председатель КГК назвал злободневной. По его словам, Комитет госконтроля и его структурное подразделение - Департамент финансовых расследований - плотно занимаются этим вопросом.
 
Александр Лукашенко во время встречи с Герасимовым 1 марта предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение "зарплат в конвертах". Он также заявил о необходимости ввести ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги. "Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально", - потребовал Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов предположил, что в Беларуси может появиться механизм освобождения от ответственности тех, кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дракахруст: Ідэя сьвяткаваць 17 верасьня — з шэрагу мэмарыалізацыі «лініі Сталіна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by