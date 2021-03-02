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Минприроды призвало белорусов не покупать первоцветы

02.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси выступило с призывом: не покупать первоцветы.



Подснежники и другие первые весенние цветы вот-вот появятся в подземных переходах и других общественных местах, но не стоит поддаваться соблазну купить букетик у сборщиков цветов - чем хуже будет спрос, тем меньше люди будут срывать первоцветы в попытке заработать на этом.

Цветут они лишь несколько недель, и за небольшое время растениям нужно накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян, объяснили в Минприроды:

- Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть.

Также в ведомстве напомнили, что в Беларуси есть много первоцветов, занесенных в Красную книгу, например: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша. А массовый сбор первоцветов каждую весну может стать причиной их исчезновения в природе.

- Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений, - обратились к белорусам в Минприроды. - Собирая первоцветы, мы губим их, а покупая - поощряем браконьеров.
 
 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси выступило с призывом: не покупать первоцветы.
 
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