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В Беларуси два года подряд - рост преступности
Источник материала: Партизан
Рост преступности в Беларуси – новый тренд, который продиктован как объективными, так и политическими факторами.
В течение двух последних лет в Беларуси наблюдается рост зарегистрированной преступности. В минувшем 2020 году выявлено преступлений на 8% больше, чем в 2019. А в 2019 году было зарегистрировано на 5,4% больше преступлений, чем в 2018. В 2020 году отмечен как рост насильственных преступлений, так и преступлений против собственности (вымогательств стало больше сразу на 53,7%, а число хищений путем использования компьютерной техники выросло сразу почти в 3 раза),
Отдельной строкой можно учитывать уголовные дела т.н. «экстремистской направленности», т.е. политически мотивированные. Которых было возбуждено 2300. При этом именно «политические» уголовные дела объявлены приоритетными для следственных органов в 2021 году.
Совокупность неблагоприятных экономических факторов, расширение использования новых технологий для преступной деятельности и приоритета в охране политического режима, а не безопасности граждан, создают предпосылки для дальнейшего роста числа зарегистрированных преступлений.
При этом часть из этих деяний по факту могут и не обладать опасностью, присущей преступлениям, но по политическим причинам они будут признаваться будут учитываться в качестве полноценных преступлений, внося свой неблагоприятный вклад в криминальную статистику.
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Рост преступности в Беларуси – новый тренд, который продиктован как объективными, так и политическими факторами.
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