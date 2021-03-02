ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси два года подряд - рост преступности

02.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рост преступности в Беларуси – новый тренд, который продиктован как объективными, так и политическими факторами.

В Беларуси два года подряд - рост преступности
В течение двух последних лет в Беларуси наблюдается рост зарегистрированной преступности. В минувшем 2020 году выявлено преступлений на 8% больше, чем в 2019. А в 2019 году было зарегистрировано на 5,4% больше преступлений, чем в 2018. В 2020 году отмечен как рост насильственных преступлений, так и преступлений против собственности (вымогательств стало больше сразу на 53,7%, а число хищений путем использования компьютерной техники выросло сразу почти в 3 раза), пишет Thinktanks.by со ссылкой на Belarus in focus.

Отдельной строкой можно учитывать уголовные дела т.н. «экстремистской направленности», т.е. политически мотивированные. Которых было возбуждено 2300. При этом именно «политические» уголовные дела объявлены приоритетными для следственных органов в 2021 году.

Совокупность неблагоприятных экономических факторов, расширение использования новых технологий для преступной деятельности и приоритета в охране политического режима, а не безопасности граждан, создают предпосылки для дальнейшего роста числа зарегистрированных преступлений.

При этом часть из этих деяний по факту могут и не обладать опасностью, присущей преступлениям, но по политическим причинам они будут признаваться будут учитываться в качестве полноценных преступлений, внося свой неблагоприятный вклад в криминальную статистику.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост преступности в Беларуси – новый тренд, который продиктован как объективными, так и политическими факторами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопытныя дактары разбягаюцца з РНПЦ дзіцячай анкалогіі і гематалогіі, сачыць за парадкам даслалі спецслужбіста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by