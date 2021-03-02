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Пашинян анонсирует референдум об изменении парламентской формы правления в Армении
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления.
"В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян в понедельник вечером на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана,
По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления.
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