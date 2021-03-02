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"Чудо-женщина" Галь Гадот ждет третьего ребенка

02.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Израильская актриса Галь Гадот беременна в третий раз: об этом исполнительница роли Чудо-женщины рассказала в своем инста-блоге.

Гадот - звезда фильмов про Вселенную Marvel и одна из самых сексуальных актрис современности. Недавно звезда появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в нехарактерном для себя наряде. Привычное женственное и обтягивающее платье сменилось свободным нарядом А-силуэта. Уже тогда фанаты заподозрили ее беременность.

Гадот не стала томить поклонников и опубликовала новый пост в Instagram: Вандервуман призналась, что ждет третьего ребенка и показала умилительный снимок с семьей.

На личном снимке муж-бизнесмен и две дочки Гадот гладят актрису по округлившемуся животу и радостно улыбаются в камеру. Подписчики поспешили поздравить актрису и написали массу добрых и позитивных комментариев под записью.

Напомним, что еще одна звезда готовится к скорому пополнению: беременная Эмма Стоун произвела фурор в сети.

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Счастливую новость звезда фильмов Marvel подтвердила на своей страничке в Instagram, опубликовав трогательный снимок с семьей.
 
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