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Жена принца Чарльза не может общаться с детьми Кейт Миддлтон

02.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз избегает детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: герцогиня не может найти контакт с Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Историю монаршей семьи трудно назвать безоблачной. И хотя все строится на протоколе, нежные чувства все же не чужды монархам. Сама королева не может устоять перед маленькими правнуками, что заставляет экспертов снова и снова присматриваться к поведению других членов семьи и делать любопытные открытия.

Недавно эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что жена принца Чарльза - Камилла - не может нормально общаться с отпрысками Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Холодность и отстраненность Паркер-Боулз объясняется семейной драмой. Семья не хотела принимать Камиллу, которая изначально была плохой партией для Чарльза, а после - главной причиной развода с принцессой Дианой.

Как сообщило издание Mirror, спустя годы осадок остался не у членов семьи Елизаветы II, а у самой Камиллы. Эти барьеры не позволяют ей проявлять нежность к внукам леди Ди, "будто проклятие погибшей нависло над ней". Тень экс-супруги преследует и принца Чарльза: будущий монарх обеспокоен тем, что леди Ди до сих пор отравляет ему жизнь.

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По мнению королевских экспертов, неловкость Камиллы объясняется «проклятием принцессы Дианы, которая так и не простила соперницу.
 
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