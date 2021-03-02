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У БМЗ могут начаться серьезные проблемы с ключевыми партнерами из-за несоблюдения прав рабочих
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Крупнейшая профсоюзная организация выдвинула белорусскому заводу ультиматум.
Международный профсоюз IndustriALL вступился за права уволенных работников БМЗ и потребовал восстановить их. Оригинал письмо опубликовал телеграм-канал
Авторитетная международная организация настаивает на том, что люди
В случае, если руководство БМЗ откажется выполнить требования IndustriALL, профсоюз намерен обратится к ключевым партнерам завода, которые связаны с профсоюзом глобальными соглашениями. Это может сказаться на цепочках поставок БМЗ.
— Надеемся, нам не придётся связываться с некоторыми из ваших основных клиентов, с которыми мы тесно сотрудничаем в рамках глобального соглашения (GFAs), чтобы в их цепочках поставок соблюдались права рабочих, — говорится в тексте письма.
IndustriALL — крупнейшая профсоюзная организация, представляющая 50 миллионов рабочих из 140 стран. Они осудили нарушение прав человека на БМЗ, увольнение и преследование Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора.
Тем временем, на БМЗ продолжают
Интересно, что на
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Крупнейшая профсоюзная организация выдвинула белорусскому заводу ультиматум.
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