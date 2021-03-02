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Как будет работать комиссия по вопросам госрегулированию цен

02.03.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования.

Как будет работать комиссия по вопросам госрегулированию цен

Как сказано в документе, опубликованном на сайте ведомства, комиссия создана в соответствии с постановлением правительства №100.

Поставщикам 62 наименований социально значимых товаров и 50 наименований лекарств было запрещено повышать цены до конца февраля, а начиная с марта им разрешено увеличивать цены не более чем на 0,2% в месяц. При необходимости большего увеличения цен субъекты хозяйствования могут обращаться в госорганы, а те в комиссию. 

Обращения для рассмотрения на комиссии вносятся:

  • республиканскими унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Беларуси, — в соответствующие республиканские органы госуправления, государственные организации, подчиненные правительству;
  • коммунальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности административно-территориальных единиц, другими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — в соответствующие облисполкомы, Мингорисполком;
  • юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок лекарственных средств, — в Министерство здравоохранения.

Для рассмотрения на заседании комиссии вносятся заявление по форме, документы (копии товарнотранспортных накладных, инвойсов, договоров, протоколов согласования, другие), подтверждающие необходимость повышения цен, а также пояснительная записка с кратким изложением причин повышения цен. Импортеры дополнительно к документам о повышении цен должны представлять экономический расчет отпускных цен. 

Организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, дополнительно к документам о повышении цен представляют расчет оптовой (розничной) цены.

Государственные органы (организации) в течение трех рабочих дней со дня получения документов вносят в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для рассмотрения на заседании комиссии пакет документов. При необходимости получения дополнительной информации МАРТ вправе запросить такую информацию у государственных органов (организаций), которые предоставляют ее в течение двух рабочих дней.

Министерство в течение пяти рабочих дней с даты поступления полного пакета документов, включая дополнительно запрошенную информацию, организует рассмотрение представленных материалов на заседании комиссии. О результатах согласования МАРТ информирует соответствующий государственный орган (организацию).

Принимая 1 марта с докладом главу Комитета госконтроля Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил о необходимости обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса, «Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование», — сказал Лукашенко.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования.
 
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