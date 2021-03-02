«Мощнейшая гамма-вспышка Вселенной» оказалась бликом от космического мусора

Источник материала: Tut.by

Польские астрономы выяснили, что источником «мощнейшей гамма-вспышки», которая, предположительно, возникла в древней галактике GN-z11 почти сразу после Большого взрыва, на самом деле было отражение солнечного луча от отработавшего разгонного блока «Бриз-М». Результаты исследования ученые опубликовали на arXiv.org , пишет ТАСС .



Фото: РОСКОСМОС

«Мы получили однозначные свидетельства того, что источником вспышки в галактике GN-z11 на самом деле был разгонный блок „Бриз-М“, который вращается вокруг Земли по очень вытянутой эллиптической орбите. Это говорит, что влияние космического мусора на астрономические наблюдения нужно учитывать», — пишут исследователи.

В середине декабря астрономы под руководством астрофизика из Невадского университета в Лас-Вегасе (США) Чжана Бина рассказали о пока самой древней и мощной вспышки гамма-излучения. Ее источником ученые назвали галактику GN-z11, которая расположена в созвездии Большой Медведицы. По оценкам астрономов, мы видим эту галактику в том состоянии, в котором она находилась примерно через 400 млн лет после Большого взрыва.

Эта вспышка привлекла много внимания со стороны других ученых. В частности, ее стали исследовать польские астрономы под руководством Михала Михайловского из Университета им. Мицкевича в Познани. Перепроверяя доводы коллег о внегалактическом происхождении вспышки, астрофизики выяснили, какие фрагменты космического мусора находились в созвездии Большой Медведицы то время, когда была зафиксирована вспышка в галактике GN-z11.

Внимание Михаловского и его коллег привлек объект, орбита которого проходила через окрестности этой точки, — отработанный разгонный блок «Бриз-М». Он вращается вокруг Земли по очень вытянутой орбите. «Бриз-М» был частью ракеты-носителя «Протон-М», которая в феврале 2015 года вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat 5-F2.

Астрономы просчитали положение разгонного блока в тот момент, когда в древней галактике, предположительно, произошла вспышка. Оказалось, что положение «Бриза-М» идеально совпало с ней. Более того: продолжительность гамма-вспышки — около 179 секунд — соответствовало тому, как долго этот объект заслонял галактику GN-z11.

Выяснив это, польские астрономы обратились к своим собственным архивам и попытались найти снимки ночного неба, на которых этот разгонный блок запечатлен в тот же момент. Оказалось, что «Бриз-М» действительно периодически порождает блики в инфракрасной части спектра, которые похожи на световые отголоски мощнейших гамма-вспышек в далеких галактиках.

Ошибка коллег, по словам Михаловского и его коллег, объясняется тем, что они не предполагали, что разгонный блок может оказаться на столь вытянутой орбите и при этом будет повернут к наблюдателям так, что им покажется, будто они видят «точечный» объект.

Ложные сигналы, связанные с «космическим мусором», в будущем будут возникать все чаще. Это нужно учитывать при ведении всех типов наблюдений за далекими объектами Вселенной, подытожили ученые.