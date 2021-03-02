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Улицу Богдановича хотят сделать односторонней? Все для строительства третьей линии метро
Источник материала: Onliner
Примерно через год продолжится строительство 3-й линии метро. Это вызовет изменения в организации движения, которые коснутся даже магистральных улиц. Например, будет частично временно ограничено движение на пр. Машерова, ул. Богдановича, пл. Бангалор — такие планы озвучили на предприятии «Столичный транспорт и связь».
— На новом участке 3-й линии метро разместятся станции с рабочими названиями «Проспект Победителей», «Переспа», «Комаровская», «Площадь Бангалор», —
— Когда будет строиться станция «Комаровская», в связи с очень плотной застройкой организуют односторонние объезды. Движение в сторону Зеленого Луга — по улице М. Богдановича, обратное — по улицам Кульман, Кропоткина, В. Хоружей, — дополнил представитель «СТС». — Это создаст определенные неудобства для автомобилистов. Возможно, на улице М. Богдановича для движения общественного транспорта оставят по одной полосе в прямом и обратном направлениях. Все зависит от того, как ГАИ и проектные институты оценят плотность транспортного потока.
— При строительстве станции «Площадь Бангалор» планируются объезды с двусторонним движением, но полагаем, работы на этом участке значительного влияния на транспорт не окажут, — таков прогноз Каптюха. — В целом при продлении 3-й линии можно ожидать более существенной реорганизации наземной маршрутной сети, нежели было после ввода участков первой и второй.
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Примерно через год продолжится строительство 3-й линии метро. Это вызовет изменения в организации движения, которые коснутся даже магистральных улиц. Например,...
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