|
Лобовое столкновение в центре Гродно, есть пострадавший
Источник материала: Onliner
В ГАИ Гродненской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня в центре города, на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford, о ДТП в оперативно-дежурную службу ГАИ сообщение поступило в 7:22.
Предварительно установлено, что столкновение произошло в районе остановки общественного транспорта.
— В больницу доставлен 49-летний водитель Ford, — сообщили в ГАИ.
Госавтоинспекция устанавливает очевидцев произошедшего, их просят незамедлительно звонить на линию «102».
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и иные обстоятельства автоаварии.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Гродненской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня в центре города, на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford, о ДТП в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)