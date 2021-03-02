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Лобовое столкновение в центре Гродно, есть пострадавший

02.03.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня в центре города, на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford, о ДТП в оперативно-дежурную службу ГАИ сообщение поступило в 7:22.

Предварительно установлено, что столкновение произошло в районе остановки общественного транспорта.

— В больницу доставлен 49-летний водитель Ford, — сообщили в ГАИ.

Лобовое столкновение в центре Гродно, есть пострадавший

Госавтоинспекция устанавливает очевидцев произошедшего, их просят незамедлительно звонить на линию «102».

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и иные обстоятельства автоаварии.

Лобовое столкновение в центре Гродно, есть пострадавший
Лобовое столкновение в центре Гродно, есть пострадавший

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В ГАИ Гродненской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня в центре города, на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford, о ДТП в...
 
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