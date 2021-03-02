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Для ценителей. 165-дюймовый телевизор за $400 тысяч умеет полностью складываться (видео)
Источник материала: Onliner
Компания C SEED
Экран состоит из пяти сегментов, что причисляют к достоинствам технологии microLED: с их помощью можно создавать экраны с большей диагональю, чем позволяют другие технологии. Правда, цену можно назвать заоблачной: выложить почти полмиллиона долларов (а ведь еще нужно заплатить за установку) за телевизор сможет себе позволить не каждый.
Алгоритмы управления обеспечивают бесшовность изображения, регулируя яркость пикселей так, чтобы скрыть стыки между сегментами.
C SEED M1 будет поставляться в нескольких цветовых вариантах: «золото», «титан» и «черный».
Конструкция позволяет прятать телевизор не только в нишу в полу, но также в специальный бокс или мебель — остается только грамотно спроектировать их и внедрить.
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