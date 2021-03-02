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Для ценителей. 165-дюймовый телевизор за $400 тысяч умеет полностью складываться (видео)

02.03.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания C SEED представила 165-дюймовый телевизор стоимостью $400 тыс. Экран устройства состоит из складных сегментов, а в сложенном состоянии M1 скрывается в специальной нише в полу — то есть в обычную квартиру установить такой получится едва ли. В отличие от других складных решений, телевизор C SEED M1 не оснащен гибким дисплеем: его экран состоит из набора microLED-матриц.

Экран состоит из пяти сегментов, что причисляют к достоинствам технологии microLED: с их помощью можно создавать экраны с большей диагональю, чем позволяют другие технологии. Правда, цену можно назвать заоблачной: выложить почти полмиллиона долларов (а ведь еще нужно заплатить за установку) за телевизор сможет себе позволить не каждый.

Алгоритмы управления обеспечивают бесшовность изображения, регулируя яркость пикселей так, чтобы скрыть стыки между сегментами.

C SEED M1 будет поставляться в нескольких цветовых вариантах: «золото», «титан» и «черный».

Конструкция позволяет прятать телевизор не только в нишу в полу, но также в специальный бокс или мебель — остается только грамотно спроектировать их и внедрить.

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Компания C SEED представила 165-дюймовый телевизор стоимостью $400 тыс. Экран устройства состоит из складных сегментов, а в сложенном состоянии M1 скрывается в...
 
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