Беларусь и Армения избавят своих граждан от регистрации

Источник материала: АФН

Лукашенко одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках граждан.

Документом предлагается освободить граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней с даты въезда.

В настоящий момент, по истечении данного срока такие лица должны зарегистрироваться.

МИД РБ уполномочен на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности.