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В Могилевский горисполком подана заявка на проведение массового мероприятия на День Воли

02.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилевский горисполком 1 марта 2021 года по почте отправлена заявка о проведении на День Воли 25 марта митинга с требованием политических прав и свобод, освобождения политзаключенных, а также снятия запретов и ограничений на использование бело-красно-белого флага.



Уведомление о проведении митинга городским властям направлено за подписью рабочего одного из могилевских заводов. Он полагает, что в акции примут участие до 900 человек, которые соберутся в единственном месте, отведенном для массовых мероприятий, которые организованы не властью, — на стадионе по улице Челюскинцев, 64-в.

Финансирование акции заявлено за счет средств организатора и пожертвований членов Объединенной гражданской партии (ОГП). «Во время проведения массового мероприятия планируется использование транспарантов и лозунгов. Использование транспортных, пиротехнических средств во время проведения массового мероприятия не планируется», — говорится в уведомлении.

«Охрана общественного порядка, медицинское обслуживание при проведении массового мероприятия, уборка территории будут организованы в соответствии с действующим законодательством по заключенными мною договорам. При этом я, как организатор, обязуюсь произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату фактических расходов на эти цели», — обещает заявитель.

Согласно законодательству, местный орган власти должен рассмотреть заявление и не позднее чем за пять дней до даты проведения массового мероприятия в письменной форме сообщить его организатору о принятом решении — санкционировать или не санкционировать акцию.
 
 
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В Могилевский горисполком 1 марта 2021 года по почте отправлена заявка о проведении на День Воли 25 марта митинга с требованием политических прав и свобод,...
 
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