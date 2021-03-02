Класковский: Его универсальный инструмент — большой разводной ключ, которым вождь режима стремится закрутить все гайки









пишет политический аналитик Александр Класковский. На обострение проблем в экономике, политике и других сферах Александр Лукашенко реагирует одинаково. Его универсальный инструмент — большой разводной ключ, которым вождь режима стремится закрутить все гайки,политический аналитик Александр Класковский.





В частности, 1 марта он в очередной раз озаботился ценами, особенно на лекарства, ополчился на посредников, зарплаты в конвертах и пригрозил закрытием частным аптекам, если не удастся «привести в чувство» их хозяев.





По идее, чтобы укротить инфляцию, следовало бы, напротив, раскрепостить экономику. Рыночная конкуренция сдерживает рост цен не в пример эффективнее, чем грозные контролеры. Что видно на примере соседних стран ЕС, где инфляция заметно ниже, чем в Беларуси.





Но для Лукашенко этот путь неприемлем, поскольку чреват ослаблением автократии. И особенно ополчился он на бизнес, на частника после прошлогоднего психологического потрясения, вызванного небывалыми протестами. Лукашенко заподозрил предпринимателей в политической нелояльности и дал отмашку на их зажим.

И в принципе опасения вождя режима небезосновательны. Рост бизнеса расширяет слой независимых людей, которым тесно в клетке авторитарного режима, которые хотят независимого суда, независимой прессы и вообще гражданских свобод.





Развитие частного сектора, информационных технологий, расширение контактов с внешним миром — все это и многое другое сильно продвинуло белорусское общество за последнюю четверть века.





Человек же, пришедший к власти в 1994-м, по-прежнему пытается управлять методами прошлого тысячелетия. В его системе взглядов нет идеи свободного развития — всё подминает под себя идея тотального контроля и закручивания гаек.





При этом курс на закручивание гаек взят не только в экономике, но и в других сферах. Под раздачу рискует попасть любой политически активный белорус (и даже, как показывает опыт, случайный зевака).





Таким образом правящая верхушка рассчитывает «привести в чувство» всю недовольную ею часть белорусского общества. Но это похоже на сжимание пружины, которая когда-нибудь непременно распрямится.