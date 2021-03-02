Взорвавшееся колесо прицепа убило рабочего в Верхнедвинске

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сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Рабочий погиб в Верхнедвинске в результате взрыва колеса прицепа для трактора,Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.





По ее словам, трагический инцидент произошел днем в понедельник 1 марта на территории одного из предприятий.





"Мужчина накачивал колесо автомобиля. При перемещении колеса для дальнейшей установки, оно взорвалось", – сказала Лазько.





Она также добавила, что рабочий получил травмы, его коллеги вызвали на место скорую, однако впоследствии 53-летний гражданин умер в больнице.





На предприятии работала следственно-оперативная группа, изымается документация, опрашиваются рабочие. По факту гибели мужчины Верхнедвинский райотдел СК проводит проверку.



