Денис Шунто: «За золото будет бороться классическая тройка: БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо»









- Что нас ждет в этом сезоне? Понятное дело, интерес к чемпионату упал. Сейчас гораздо больше внимания направлено на общую ситуацию в стране. Вдобавок прошлый сезон в белорусском футболе получился не самым лучшим в плане качества игра. Простой пример: чемпион высшей лиги установил антирекорд по количеству набранных очков. «Шахтер» взял 59 баллов в 30 матчах – это очень слабый показатель. Для сравнения в 2019-м три первых команды «вышки» набрали куда больше и играли очень хорошо: и БАТЭ, и «Шахтер», и брестское «Динамо» были достойны чемпионства. Лично мне было приятно наблюдать и за «Шахтером» Ташуева, и за БАТЭ Баги, но Брест выдал просто феноменальный ход по дистанции, который сопровождался куражом и фартом.





– Почему в прошлом году эти же команды не давали такого же качества?





– Их просто сломали перестройками, а в Бресте вдобавок случились проблемы с финансами. На мой взгляд, и в Борисове, и в Солигорске серьезно ошиблись с тренерскими перестановками. Это просто стоит признать. Все-таки Сергей Ташуев за полтора года выстроил в Солигорске качественную модель игры, а БАТЭ при Алексее Баге выглядел куда интереснее. Все-таки реализация творческих задумок Кирилла Альшевского требует времени и лояльности от футболистов. Поставить игру с таким контролем мяча, которую хочет этот тренер, за три-четыре месяца попросту невозможно.





– Кто твой фаворит в борьбе за чемпионство в этом сезоне?





– За золото будет бороться классическая тройка: БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо». По потенциалу в эту компанию может добавиться «Рух», но мы уже обозначили определенные проблемы.





– Кто из этой классической тройки симпатичен тебе больше остальных?





– Могу дать один прогноз.





– Какой?





– В этом году минское Динамо» совершенно точно наберет больше 60 очков в чемпионате. Этого хватило бы для чемпионства в прошлом сезоне, в нынешнем – пока непонятно. На мой взгляд, у команды лучший тренерский штаб в Беларуси, который работает не с нуля и пользуется доверием руководства. Леонид Кучук полностью контролирует все процессы. Это очень важно, ты же помнишь, как в «Динамо» все было раньше… – сказал Шунто.