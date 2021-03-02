Playtika отнесла ситуацию в Беларуси к факторам риска компании









Playtika опубликовала отчёт за 2020 год.





сообщает Dev.by. За 2020 год Playtika заработала $2,37 млрд, потратила $1,98 млрд. И тот, и другой показатель значительно выше, чем годом раньше. При этом операционная прибыль снизилась с $497 млн в 2019 году до $387 млн в 2020-м. Показатель EBITDA равен $941 млн, что почти на $230 млн больше,Dev.by.





В отчёте перечислены факторы риска, которые в будущем могут негативно сказаться на развитии Playtika. Среди них ковид, концентрация пользователей игр компании в малом количестве развитых стран, высокая конкуренция в отрасли и т. д.





Отдельно говорится о риске, связанном с политической нестабильностью в трёх странах, в которых находятся офисы Playtika. Речь идёт о Беларуси, Украине и Румынии.





«Значительная часть нашей компании работает в Центральной и Восточной Европе. С начала 1990-х годов Россия, Беларусь, Украина, Румыния и другие страны региона стремятся трансформировать однопартийную политическую систему с плановой экономикой в демократию с рыночной экономикой. Несмотря на многочисленные реформы, политическая система во многих из этих стран остаётся уязвимой и нестабильной. Кроме того, экономическая и политическая ситуация там усугубляется глобальным экономическом кризисом и надвигающейся рецессией в некоторых частях мира из-за пандемии COVID-19.





Беларусь недавно столкнулась с массовыми протестами по всей стране. Они начались в августе 2020 года после обвинений в адрес правительства в коррупции и мошенничестве на выборах. Протесты продолжаются, несмотря на угрозы преследований и арестов от властей Беларуси. В августе белорусским гражданам был запрещён доступ в интернет. Многие граждане и эксперты возложили вину за это на правительство, несмотря на заявления о том, что нарушение в работе интернета было связано с кибератаками. В Беларуси у нас работает значительный R&D-центр, поэтому наш бизнес, финансы, результаты операционной деятельности и перспективы связаны с развитием экономики, политики и законов в Беларуси», — написано в отчёте.





Опасения Playtika по поводу Украины вызваны в первую очередь военным конфликтом, который продолжается там с 2014 года. Отмечается, что конфликт оказывает влияние не только на Украину, но и на весь регион — в том числе и на политически нестабильную Румынию.





В отчёте говорится, что проблемы с работой в трёх странах могут затянуться, поэтому требуется пересмотреть («reevaluate») ту часть операционной деятельности Playtika в них, которая может навредить бизнесу в целом.





Между тем расходы Playtika на R&D за год выросли на $58,4 млн. Они были связаны с открытием новых R&D-центров в Румынии и Швейцарии и расширением офисов в Украине, Беларуси и Израиле.





В Беларуси в Playtika работает около 600 человек. По информации dev.by, компания частично релоцирует белорусскую команду в Польшу.