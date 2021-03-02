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Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси

02.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Произошло это через три дня после очередных обысков. Ещё раньше выехали за границу два его волонтёра.



Владимир Величкин / spring96.org​

Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси, сообщает Еврорадио со ссылкой на "Радио Свобода". 

Величкин говорит, что решение об эмиграции стало для него вынужденным и далось трудно. Правозащитной деятельностью он занимался с 1998 года. За это время на него неоднократно оказывалось давление со стороны властей.

"Сегодня я на вынужденной "дистанции", — рассказывает правозащитник. — Также помогаю всем тем, с кем был в контакте раньше".

Нынешнее место своего пребывания Владимир Величкин раскрывать не стал. Он проходит карантин. В Беларуси у Величкина осталась жена.

"Как только станет известно, что с моим делом, или оно будет закрыто, сразу же вернусь, — продолжает правозащитник. — Я не в том возрасте, чтобы начинать новую жизнь на чужбине".
 
 
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Произошло это через три дня после очередных обысков. Ещё раньше выехали за границу два его волонтёра.
 
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