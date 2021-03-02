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Китайский аналог Forbes представил свой рейтинг миллиардеров. Лидирует Илон Маск
Источник материала: Партизан
Основатель Tesla и SpaceX возглавил еще один рейтинг миллиардеров. Самым богатым человеком в мире его признало издание Hurun — китайский аналог Forbes.
По оценкам представителей Китая, пишет
В топ-3 богачей попали основатель Amazon Джефф Безос и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Состояние первого авторы исследования оценили в $189 млрд, а капитал второго — в $114 млрд.
Рейтинг привлек внимание еще и тем, что впервые в мировую десятку попал китайский миллиардер — владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. По версии Hurun, у него $85 млрд и седьмая позиция. В конце прошлого года этот миллиардер был признан богатейшим человеком Азии. Кроме того, всего за год, по индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Чжуна вырос на $70,9 млрд — до $77,8 млрд. В итоге на конец 2020-го китайский бизнесмен оказался на 11-й строчке богатейших людей на планете и вошел в историю с одним из самых быстрых накоплений богатства.
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Основатель Tesla и SpaceX возглавил еще один рейтинг миллиардеров. Самым богатым человеком в мире его признало издание Hurun — китайский аналог Forbes.
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