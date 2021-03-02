ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайский аналог Forbes представил свой рейтинг миллиардеров. Лидирует Илон Маск

02.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основатель Tesla и SpaceX возглавил еще один рейтинг миллиардеров. Самым богатым человеком в мире его признало издание Hurun — китайский аналог Forbes.


По оценкам представителей Китая, пишет ТАСС, состояние Маска за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Свой основной доход он получил за счет 21% акций Tesla.

В топ-3 богачей попали основатель Amazon Джефф Безос и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Состояние первого авторы исследования оценили в $189 млрд, а капитал второго — в $114 млрд.

Рейтинг привлек внимание еще и тем, что впервые в мировую десятку попал китайский миллиардер — владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. По версии Hurun, у него $85 млрд и седьмая позиция. В конце прошлого года этот миллиардер был признан богатейшим человеком Азии. Кроме того, всего за год, по индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Чжуна вырос на $70,9 млрд — до $77,8 млрд. В итоге на конец 2020-го китайский бизнесмен оказался на 11-й строчке богатейших людей на планете и вошел в историю с одним из самых быстрых накоплений богатства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Tesla и SpaceX возглавил еще один рейтинг миллиардеров. Самым богатым человеком в мире его признало издание Hurun — китайский аналог Forbes.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Жуковский о Суперкубке: будет пекло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by