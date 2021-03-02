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Виталий Жуковский о Суперкубке: будет пекло

02.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский на пресс-конференции в преддверие матча за Суперкубок Беларуси против "Шахтера" рассказал, что ожидает в первую очередь.





- Мы в первую очередь хотим эмоций. Очень хочется увидеть болельщиков на трибунах, которых давненько не было в большом количестве. Хочется испытать настоящую игру. Ведь контрольные матчи — это одно, а Суперкубок — совсем другое. Будет пекло. Надеюсь, вас и нас ждет эмоциональный футбол. Главное — уважительно относиться к сопернику и трофею. Суперкубок — это титул, и мне тем более интересно за него побороться впервые.

Матч за Суперкубок состоится 2 марта на стадионе ФК "Минск" и начнется в 19.00.

Напомним, что большинство фан-клубов объявили о бойкоте игр в связи с политической ситуацией в стране. 
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский на пресс-конференции в преддверие матча за Суперкубок Беларуси против "Шахтера" рассказал, что ожидает в первую очередь.
 
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