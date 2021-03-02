Борис Горецкий: «Все время прислушиваешься к шагам на лестнице»





Борис Горецкий. Фото: Белгазета





пишет Салідарнасць. Выборы 2020-го, а также месяцы последовавших за ними манифестаций и протестов, стали одним из сложнейших испытаний для независимой прессы в истории современной Беларуси,Салідарнасць.





Массовые задержания, штрафы, аресты, обыски и уголовные дела, избиения и ранения. Из последних событий: 1 марта в Бресте возбудили уголовное дело против Павла Гаращенко — мужа издателя независимого сайта «Бинокль» Дарьи Гаращенко.





На сегодня за решеткой находятся девять журналистов.





16 февраля с обыском пришли в офис Белорусской ассоциации журналистов, а также в квартиры его руководства. В том числе и к заместителю председателя Борису Горецкому.





Коллега рассказывает: офис недоступен для руководства и сотрудников БАЖ с момента обыска, он до сих пор опечатан:





— Так быть не должно, ведь опечатать можно место преступления. Очевидно, что сделано это с одной целью — значительно усложнить нам работу. Нельзя сказать, чтот наша работа полностью парализована, но она заметно заторможена.





В итоге сложилась парадоксальная ситуация, говорит заместитель председателя БАЖ. У руководства ассоциации нет доступа к печати, уставным и бухгалтерским документам. При этом, согласно закону об общественных организациях, руководство должно находиться в офисе по этому адресу.





— Деятельность нашей организации не приостановлена, но фактически нам не дают возможности ее осуществлять.





Борис Горецкий говорит, что перед руководством стоит задача сохранить организацию и основные направления ее работы.





— БАЖ отмечает 25-летие, мы продолжаем работу и готовимся к очередному съезду, который запланирован на 16 апреля.



Регионы: после визитов силовиков восстановились не все





В начале года несколько редакций независимых СМИ и порталов подверглись обыскам. В конце января в Гродно силовики пришли в редакцию Hrodna.Life и к редактору NewGrodno.by. В Бресте обыскали офис городского портала «Бинокль».





16 февраля помимо БАЖа обыски прошли у региональных журналистов в Гомеле, Витебске и Могилеве.





— Кроме того, некоторые редакции находятся под административным прессом. Например, «Брестская газета» с начала года не может печататься, так как все типографии отказывают ей в услугах.





Борис Горецкий подчеркнул, что коллеги в регионах все это время сталкиваются с трудностями, но тем не менее, большинство их них продолжают работу, в том числе и те, кто прошел через обыски и изъятия техники.





«Последние полгода мы максимально внимательны к собственным текстам»





Настроения среди коллег самые разные, отметил наш собеседник. Об этом можно судить в том числе и по таким вот опросам:





Многие журналисты устали работать под прессингом. Некоторые были вынуждены уехать. В том числе и те, кто пострадал во время разгонов, задержаний и кого спустя некоторое время снова стали вызывать на допросы.





— Последние полгода мы, независимые журналисты, максимально внимательны к собственным текстам, фотографиям и ссылкам. Мы стараемся все делать в рамках закона. И все равно атмосфера такая, что все время прислушиваешься к шагам на лестнице.





Но есть и моменты позитива:





— Работать тяжело, безусловно. Но есть и моменты позитива. На днях мы виделись с коллегами, поговорили. И я согласен со словами Марины Золотовой (главный редактор портала TUT.BY — С.), которая сказала, что мы не ошиблись, выбрав своей профессией журналистику. Журналистику правдивую, а не пропаганду.



«Вечером рыбачил, а утром узнавал, где будут судить коллег»





— В прошлом году отпуск у меня был четыре дня. И я умудрился его взять тогда, когда не зарегистрировали кандидатом Виктора Бабарико, — вспоминает Борис Горецкий события прошлого лета.





В итоге отдых пришлось совмещать с работой: вечером ходить на рыбалку, а утром выяснять, в каком из судов будут процессы над задержанными коллегами.





— Тогда многие журналисты думали после выборов отправиться в отпуск. Ожидали какую-то передышку, затишье. Но такого не случилось. И мы работаем все это время без перерыва. У многих силы уже на пределе.





По мнению Бориса, журналистам нужна поддержка друг друга.





— Мы с коллегами стараемся найти время, чтобы встретиться не в онлайне, физически. Вместе провести время, отдохнуть, поговорить, как-то отвлечься от новостей , поддержать друг друга.



О главных уроках 2020-го





— События показали, что в обществе есть огромный запрос на свободную и неподцензурную информацию. Это признают в своих телеграм-каналах даже государственные пропагандисты, которые пишут, что проиграли интернет. Это главный урок из произошедшего. Старшие поколения белорусов начали смотреть на YouTube блогера Сергея Тихановского.





По мнению Бориса Горецкого, белорусское общество за последние месяцы сделало впечатляющий рывок, научившись искать правдивые новости и обходя цензуру.