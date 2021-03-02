Источник материала: Хартия'97

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет 2.03.2021, 10:09

Михаил Горбачев

Первый и последний президент СССР вошел в историю как человек, изменивший страну и мир.

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев во вторник, 2 марта, отмечает 90-й день рождения. В свой юбилей он принимает поздравления, оценивает прошедшие события и дает интервью СМИ, сообщает ТАСС .

Выйти за рамки

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет, за этого время он вошел в историю как человек, изменивший страну и мир. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии.

Во многие языки мира в тот момент вошли слова "перестройка" и "гласность".

Сегодня Горбачев по-прежнему уверен в правильности принятых им принципиальных решений. "В политике, конечно, многое сегодня видится яснее, были промахи. Меня, я знаю, критикуют за доверчивость. Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы. Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы", - отметил он в интервью ТАСС в преддверии юбилея.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

Политик мирового масштаба

В международных отношениях Горбачев провозгласил "новое мышление", результатом чего стало возобновление советско-американского диалога по ядерному разоружению, окончание холодной войны и подписание в 1985 году договора о РСМД, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и воссоединение Германии.

Накануне Горбачева поздравил с юбилеем президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который отметил мужественные действия бывшего президента СССР "во имя мира и свободы" и его "решающий вклад в преодоление мирным путем раскола на европейском континенте".

Горбачев подчеркивает, что политикам необходимо уметь договариваться. "Я вспоминаю середину 80-х годов. Тогда и у нас, и за океаном многие говорили, что в отношениях с США ничего не получится. Но мы возобновили диалог, встретились на высшем уровне - после шестилетнего перерыва - и приняли совместное заявление", - сказал он ранее в интервью ТАСС.

В 1990 году Горбачева удостоили Нобелевской премии мира.

Секрет политического долголетия

После добровольного ухода с высшего поста Горбачев остается полноправным членом неформального клуба мировых лидеров, поддерживал и поддерживает отношения с президентами, главами правительств, высшими чиновниками.

Он является почетным доктором более 30 университетов мира, участвует в деятельности многих международных организаций, выступает с лекциями, пишет книги и активно занимается благотворительностью. Помимо Горбачев-фонда, он создал Форум мировой политики, Форум лауреатов Нобелевской премии мира, Международный Зеленый Крест и российско-германский форум "Петербургский диалог".

В свет выходят его книги. Одна из них - "Понять Горбачева" - появилась в канун его дня рождения. Издание будет составлено из писем от советских и иностранных граждан, которые были направлены в адрес первого президента.

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