Источник материала: Хартия'97

Белорусские регионы накрыло «цунами» токсичных долгов 2.03.2021, 9:56

Счет идет на сотни миллионов по каждому виду обязательств.

Бизнесы в регионах Беларуси продолжают накапливать токсичные долги. Счет идет на сотни миллионов по каждому виду обязательств, пишут banki24.by .

Задолженность у компаний бывает 3 основных видов — это долги по кредитам и займам, кредиторка и дебиторка. В первых 2 случаях должна сама компания, а в третьем — должны ей. Обязательства с истекшими сроками погашения относятся к просроченным.

К началу 2021 года просроченная дебиторка в Брестской области составила 427,3 млн BYN, токсичная кредиторка — 694,8 млн BYN, «мусорные» кредиты и займы — 324,6 млн BYN.

По первым 2 показателям лидировали предприятия Бреста — 222,4 и 200,1 млн BYN соответственно, по третьему — Малоритский район (133,8 млн BYN). По объему кредитов и займов областной центр был на втором месте — 72 млн BYN. Первое место Малоритчины по кредитам и займам связано с банкротством СЗАО «КварцМелПром».

Витебской области просроченная дебиторка составила 543 млн BYN, кредиторка — 691,4 млн BYN, долги по кредитам и займам — 189,2 млн BYN. Во всех 3 случаях первое место по размеру долга занял областной центр.

По Витебску объем «плохой» дебиторки достиг 348,6 млн BYN, кредиторки — 185,2 млн BYN, кредитов и займов — 86,1 млн BYN.

В Гомельской области токсичные долги достигли: дебиторка — 1,148 млрд BYN, кредиторка — 1,489 млрд BYN, кредиты и займы — 977,7 млн BYN. По первому показателю лидерство получили предприятия Гомеля (747,2 млн BYN), по второму — Жлобинского района (342,2 млн BYN), по третьему — Светлогорского района (354,9 млн BYN). В Жлобинском районе работает БМЗ, в Светлогорском — Светлогорский ЦКК.

В Гродненской области просрочка по обязательствам составила: по дебиторке — 505,2 млн BYN, по кредиторке — 446,9 млн BYN, по кредитам и займам — 113,1 млн BYN. По 2 первым показателям на первое место вышли организации Гродно (275,8 и 91,1 млн BYN), по третьему — компании Лиды (87,9 млн BYN).

В Минской области просрочка по дебиторке составила 1,774 млрд BYN, по кредиторке — 1,811 млрд BYN, по кредитам и займам — 639,8 млн BYN. По 2 первым показателям первым стал Минский район (612,2 и 282,9 млн BYN), по третьему — Слуцкий район (146,2 млн BYN).

В Могилевской области токсичные долги по дебиторке достигли 1,015 млрд BYN, по кредиторке — 1,105 млрд BYN, по кредитам и займам — 314,3 млн BYN. По всем 3 показателям в лидерах оказался Могилев — 682,4, 411,3 и 121,4 млн BYN. На второе место вышли предприятия Бобруйска — 79,4, 104,8 и 49,4 млн BYN.

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