Источник материала: Хартия'97

Названы главные соперники российского «Искандера» 2.03.2021, 9:48

1,370

Фото:Wikipedia

Они есть и в некоторых граничащих с РФ государствах.

Зарубежными «соперниками» российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-Э» являются американский MGM-140 Army Tactical Missile System (ATacMS), израильский комплекс с баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA) и китайский SY-400 c ракетами BP-12A, пишет lenta.ru .

Последний в публикации называется фактическим «прямым конкурентом» российского оружия.

«Потенциальным конкурентом российского комплекса может стать и практически полный его аналог, воспроизведенный в КНДР», — пишет газета уже о корейском ОТРК, напоминая, что «из-за международных санкций полноценной конкуренции с его стороны скоро ждать не приходится».

Издание отмечает, что собственные ОТРК разрабатываются и в Турции. В частности, упоминается KHAN, выступающий экспортной версией Bora. «Имеется в Турции и менее совершенный комплекс J-600T Yıldırım, который при определенных условиях тоже может занять свою нишу на рынке и выступить конкурентом нашей системы», — уверяет газета.

В публикации отмечается, что на основе китайского комплекса А-200 в Беларуси производится дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) В-200 «Полонез». «Наконец, все более серьезными конкурентами ОТРК в целом выступают новые дальнобойные РСЗО», — замечает газета.

В ноябре 2020 года The Drive сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Ереван впервые применил ракету комплекса «Искандер».

В октябре того же года то же издание написало, что Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA, разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .