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В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко

02.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко

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  • 2.03.2021, 9:44
В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко

Польская столица заклеена листовками с призывом наказать узурпатора власти в Беларуси.

В Варшаве появились сотни листовок с обращением к польским политикам: «Ввести жесткие санкции против Лукашенко».

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Белорусские диаспоры всего мира! Переводите обращение на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введения санкций от политиков», — призывает телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Польская столица заклеена листовками с призывом наказать узурпатора власти в Беларуси.
 
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