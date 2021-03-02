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В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко
Польская столица заклеена листовками с призывом наказать узурпатора власти в Беларуси.
В Варшаве появились сотни листовок с обращением к польским политикам: «Ввести жесткие санкции против Лукашенко».
Об этом сообщает телеграм-канал
«Белорусские диаспоры всего мира! Переводите обращение на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введения санкций от политиков», — призывает телеграм-канал.
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Польская столица заклеена листовками с призывом наказать узурпатора власти в Беларуси.
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