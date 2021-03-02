Источник материала: Хартия'97

Администрация Байдена поддержала реформу избирательной системы в США 2.03.2021, 9:23

Джо Байден

фото: twitter.com/JoeBiden

Палата представителей готова принять радикальный законопроект.

Администрация Байдена поддержала усилия демократов по пересмотру правил голосования и передачу процесса создания границ избирательных участков независимым комиссиям, сообщает «Голос Америки» .

Соединенные Штаты столкнулись с «беспрецедентным нападением на нашу демократию, в невиданной ранее попытке проигнорировать, подорвать и отменить решение народа, а также с новой агрессивной атакой на избирательные права, происходящей прямо сейчас по всей стране» – говорится в заявлении административно-бюджетного управления президента Джо Байдена.

Палата представителей собирается проголосовать и, вероятно, примет радикальный законопроект о реформе выборов HR-1 уже на этой неделе. Демократы имеют большинство в Палате представителей, но вряд ли законопроект будет принят Сенатом, где необходимо согласие 60 законодателей.

Республиканцы заявили, что закон лишит штаты существующих полномочий и высказали опасения по поводу возможного мошенничества на выборах.

Демократы борются за расширение возможностей участия в выборах посредством досрочного голосования, голосования по почте и других мер. Республиканцы, в свою очередь, борются с этими усилиями и принимают меры по ограничению доступа к избирательным урнам. Бывший президент США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении с момента проигрыша на выборах 3 ноября, предложил ограничить досрочное голосование и дни, когда американцы могут это сделать.

Байден победил Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года, набрав на 7 миллионов голосов больше.

Трамп никогда не признал поражения, а некоторые из его сторонников яростно оспаривали сертификацию выборов Конгрессом, что привело к беспорядкам 6 января на Капитолийском холме.

С тех пор десятки местных законодателей-республиканцев внесли законопроекты, ограничивающие голосование в своих штатах. Например, законопроект, предложенный в штате Джорджия, запрещает установку специальных ящиков для бюллетеней за пределами избирательных участков, и отменяет досрочное голосование в воскресенье. По словам активистов, это может иметь катастрофические последствия для чернокожих избирателей. В 43 штатах внесены законопроекты по ограничению голосования в том или ином виде.

Также назревает борьба из-за предстоящих изменений границ избирательных участков, влияющих на то, как та или иная часть страны будет представлена тем или иным законодателем в Палате представителей. Во многих штатах этот процесс возглавляют законодательные собрания штатов, которые в основном контролируются республиканцами.

Местные законодательные органы исторически перекраивали границы участков таким образом, чтобы их партия выиграла больше выборов, иногда сводя к минимуму влияние чернокожих избирателей.

Законопроект Палаты представителей передаст большую часть этих полномочий комиссиям, которые, по словам республиканцев, не будут подотчетны жителям в их штатах.

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