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Зачем компании и ее работникам корпоративное страхование
02.03.2021 10:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Расширенный соцпакет помогает компании удержать ценного сотрудника и справиться с нежелательной текучкой кадров. Включить в него можно корпоративное или пенсионное страхование. Такие программы мотивируют ключевых сотрудников дополнительными выплатами, а для компании являются более эффективными инструментами с точки зрения налогообложения, нежели обычное премирование.
Директор СООО
— Основные возможности, которые открывает корпоративное страхование для компаний:
1. Оптимизировать затраты на оплату труда: платить премии сотрудникам, не «переплачивать» тем, кто увольняется в течение года, платить больше лояльным работникам.
2. Построить среднесрочную и долгосрочную мотивацию для сотрудников, чтобы сохранять ценные кадры.
3. Проводить индексацию зарплат за счет «отложенной выплаты».
4. Создать и/или расширить соцпакет для сотрудников и их семей.
5. Материально помочь семье работника в случае трагической ситуации.
Какие налоговые льготы предусматривает корпоративное страхование:
Обычно программы накопительного страхования жизни вводятся для сотрудников, которые работают в компании более 3 лет. Размер взносов и страховой суммы можно определить в зависимости от «группы» сотрудников и стажа работы. Периодичность взносов можно выбрать — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Компания может добавлять или исключать сотрудника из списка — например, в случае увольнения.
Особенность накопительного страхования в том, что сумма взносов всегда возвращается, причем вместе с процентами: сотрудник получает накопленную сумму по окончании срока действия договора страхования или же страховая компания производит выплату его наследникам.
В чем тогда интерес страховой компании? Страховая компания инвестирует деньги, получаемые от взносов по договорам, на свое усмотрение и таких образом формирует доход. Инвестировать страховые резервы раньше могли только «внутри страны». С октября 2020 также разрешено приобретать облигации государств группы А (например, Австрии, США), но страховые компании пока присматриваются и определяют, что будет выгоднее.
Какие есть программы и как они работают
1. Годовая программа. Ее обычно выбирают компании, которые хотят познакомиться с возможностями страхования. Организация может использовать такую программу в качестве дополнительной мотивации. Также такая программа может быть заменой медстраховки, которую можно тратить не только на обслуживание у врачей.
2. Трех- и пятилетняя программы. Обычно используются компаниями для «удержания» и поощрения ценных сотрудников, так как кадры мотивированы работать в компании до выплаты. Договор можно заключить с привязкой к курсу доллара или евро, чтобы снизить риски, однако расчеты будут проводиться в белорусских рублях. Сумму взносов можно менять в течение срока страхования. Кроме того, суммы можно индивидуально утверждать для каждого сотрудника.
Пример. В компании есть ценный сотрудник — девушка 35 лет, которую компания хочет мотивировать продолжать работать в долгосрочной перспективе. Для этих целей выделяется по $ 130 в месяц. Какие варианты есть у компании:
Итог. С помощью корпоративного накопительного страхования можно экономить $ 2434 на премировании каждого сотрудника по итогам трех лет. Если в компании планируется поощрить 20 человек с помощью программы корпоративного страхования, то экономия для компании составит $ 48 680 за 3 года. В этом случае достигаются сразу две цели: мотивация сотрудника на плодотворную работу в течение длительного периода и финансовая выгода для обеих сторон.
3. Пенсионная программа. Помогает компании формировать кадровый резерв. За годы работы в компании сотрудник «накапливает» приличную сумму, которая удерживает его от увольнения и ухода к конкурентам. А за счет тех, кто все же уволился, можно повышать выплаты тем, кто остался лоялен.
Пример. В компании уже более 5 лет работает ценный специалист — мужчина 40 лет. Организация хочет сохранить такого сотрудника и поэтому мотивирует его финансово. Какие варианты есть у компании:
Если сотрудник все же решил уволиться, то организация может досрочно расторгнуть договор.
Как устанавливать размер взносов на сотрудников
Руководство компании может самостоятельно определять, какие суммы отчислять на страхование каждого из работников. Зачастую все зависит от того, насколько ценен специалист для компании, какую прибыль он приносит ей, сколько он работает в организации и т.д.
Как это может быть? Можно фиксировать отчисления в зависимости от стажа работников в конкретных группах. Размер страхового взноса можно определить в виде процента от среднемесячной зарплаты:
Также можно определить фиксированную сумму, которую получит сотрудник по итогам года, и прописать это в договоре:
|№
|ФИО
|Пол
|
Сумма взносов в год в $ (по курсу НБРБ)
|Страховая сумма (при ежемесячных взносах)
|Страховая сумма (при ежеквартальных взносах)
|
Страховая сумма (при ежегодных взносах)
|1
|Иванов Иван Иванович, 20 лет
|М
|1 200
|3 459
|3 468
|3 508
|2
|Петров Петр Петрович, 40 лет
|М
|1 200
|3 427
|3 438
|3 485
|3
|Иванова Ольга Ивановна, 20 лет
|Ж
|1 200
|3 465
|3 474
|3 513
|4
|Петрова Ольга Ивановна, 40 лет
|Ж
|1 200
|3 456
|3 465
|3 506
Корпоративное страхование — это возможность поощрить и мотивировать сотрудников, дать им дополнительную пенсию, помочь семье работника в случае трагедии. Широкий соцпакет со страховым полисом делает компанию более привлекательной для кандидатов при найме и становится весомым фактором для удержания ценных кадров.
Накопительное страхование становится эффективной системой мотивации. А наличие налоговых льгот делает его еще более привлекательным для бизнеса.
Если произойдут трагические события и сотрудник уйдет из жизни, компания сможет поддержать его семью и предоставить страховые выплаты родственникам.
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