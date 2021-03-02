Зачем компании и ее работникам корпоративное страхование

Источник материала: ProBusiness



Екатерина Застольская. Фото: probusiness.io

Расширенный соцпакет помогает компании удержать ценного сотрудника и справиться с нежелательной текучкой кадров. Включить в него можно корпоративное или пенсионное страхование. Такие программы мотивируют ключевых сотрудников дополнительными выплатами, а для компании являются более эффективными инструментами с точки зрения налогообложения, нежели обычное премирование.

Директор СООО «Приорлайф» Екатерина Застольская и начальник отдела продаж и развития бизнеса Антон Гуринович рассказали, чем может быть полезно корпоративное страхование работников, и рассчитали размеры взносов и плюсы, которые получает бизнес, на конкретных примерах.



Антон Гуринович. Фото: архив компании

— Основные возможности, которые открывает корпоративное страхование для компаний:

1. Оптимизировать затраты на оплату труда: платить премии сотрудникам, не «переплачивать» тем, кто увольняется в течение года, платить больше лояльным работникам.

2. Построить среднесрочную и долгосрочную мотивацию для сотрудников, чтобы сохранять ценные кадры.

3. Проводить индексацию зарплат за счет «отложенной выплаты».

4. Создать и/или расширить соцпакет для сотрудников и их семей.

5. Материально помочь семье работника в случае трагической ситуации.

Какие налоговые льготы предусматривает корпоративное страхование:

Не нужно платить в ФСЗН 34% от сумм выплат

Подоходный налог на взносы (13%) не начисляется, если сумма в пределах 3890 руб. в год на одного сотрудника

Затраты на страхование относятся на себестоимость (в пределах 12% от фонда заработной платы и не более 1 min з/п на сотрудника (на сегодня это цифра в 400 руб.).

Обычно программы накопительного страхования жизни вводятся для сотрудников, которые работают в компании более 3 лет. Размер взносов и страховой суммы можно определить в зависимости от «группы» сотрудников и стажа работы. Периодичность взносов можно выбрать — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Компания может добавлять или исключать сотрудника из списка — например, в случае увольнения.



Екатерина Застольская. Фото: probusiness.io

Особенность накопительного страхования в том, что сумма взносов всегда возвращается, причем вместе с процентами: сотрудник получает накопленную сумму по окончании срока действия договора страхования или же страховая компания производит выплату его наследникам.

В чем тогда интерес страховой компании? Страховая компания инвестирует деньги, получаемые от взносов по договорам, на свое усмотрение и таких образом формирует доход. Инвестировать страховые резервы раньше могли только «внутри страны». С октября 2020 также разрешено приобретать облигации государств группы А (например, Австрии, США), но страховые компании пока присматриваются и определяют, что будет выгоднее.

Какие есть программы и как они работают

1. Годовая программа. Ее обычно выбирают компании, которые хотят познакомиться с возможностями страхования. Организация может использовать такую программу в качестве дополнительной мотивации. Также такая программа может быть заменой медстраховки, которую можно тратить не только на обслуживание у врачей.



Фото: архив компании

2. Трех- и пятилетняя программы. Обычно используются компаниями для «удержания» и поощрения ценных сотрудников, так как кадры мотивированы работать в компании до выплаты. Договор можно заключить с привязкой к курсу доллара или евро, чтобы снизить риски, однако расчеты будут проводиться в белорусских рублях. Сумму взносов можно менять в течение срока страхования. Кроме того, суммы можно индивидуально утверждать для каждого сотрудника.

Пример. В компании есть ценный сотрудник — девушка 35 лет, которую компания хочет мотивировать продолжать работать в долгосрочной перспективе. Для этих целей выделяется по $ 130 в месяц. Какие варианты есть у компании:

Выплачивать сотруднице бонус по итогам года. Тогда для выплаты ей $ 4680 в течение трех лет придется потратить $ 7113 ($ 4680 + $ 1591 (ФСЗН) + $ 842 (налог на прибыль)). Помимо этого, с сотрудника будет удержан подоходный налог (13%) — т.е. еще $ 608. В итоге на руки сотрудник получит $ 4072

Воспользоваться программой страхования. Тогда компания потратит ровно $ 4680, так как не будет платить в ФСЗН и налог на прибыль. Это на 51% эффективнее для компании, чем премирование по итогам года. В этом случае сотрудник получит на руки $ 4497.

Итог. С помощью корпоративного накопительного страхования можно экономить $ 2434 на премировании каждого сотрудника по итогам трех лет. Если в компании планируется поощрить 20 человек с помощью программы корпоративного страхования, то экономия для компании составит $ 48 680 за 3 года. В этом случае достигаются сразу две цели: мотивация сотрудника на плодотворную работу в течение длительного периода и финансовая выгода для обеих сторон.



Екатерина Застольская. Фото: probusiness.io

3. Пенсионная программа. Помогает компании формировать кадровый резерв. За годы работы в компании сотрудник «накапливает» приличную сумму, которая удерживает его от увольнения и ухода к конкурентам. А за счет тех, кто все же уволился, можно повышать выплаты тем, кто остался лоялен.

Пример. В компании уже более 5 лет работает ценный специалист — мужчина 40 лет. Организация хочет сохранить такого сотрудника и поэтому мотивирует его финансово. Какие варианты есть у компании:

Периодически выплачивать премии. Компания затратит $ 28 610, чтобы сотрудник получил всего $ 18 575 ($ 7259 — отчисления в ФСЗН, еще $ 2776 — подоходный налог)

Делать за сотрудника взносы на пенсионное страхование. К моменту выхода сотрудника на пенсию страховая сумма составит $ 36 000. При единовременной выплате сотрудник получит $ 28 165. А если получать выплаты ежемесячно, то сотрудник сможет иметь дополнительно по $ 300 в течение 10 лет.

Если сотрудник все же решил уволиться, то организация может досрочно расторгнуть договор.

Как устанавливать размер взносов на сотрудников

Руководство компании может самостоятельно определять, какие суммы отчислять на страхование каждого из работников. Зачастую все зависит от того, насколько ценен специалист для компании, какую прибыль он приносит ей, сколько он работает в организации и т.д.



Фото: архив компании

Как это может быть? Можно фиксировать отчисления в зависимости от стажа работников в конкретных группах. Размер страхового взноса можно определить в виде процента от среднемесячной зарплаты:

Стаж работы



Размер ежемесячного страхового взноса

от суммы среднемесячной заработной платы, %

Группа 1 Группа 2 От 3 до 5 лет 3% 5,5% От 5 до 9 лет 4% От 9 до 12 лет 5,5% 7% От 12 до 15 лет 7% 8,5% От 15 и более лет 14% 15%

Также можно определить фиксированную сумму, которую получит сотрудник по итогам года, и прописать это в договоре:

Стаж работы

Размер страховой суммы в среднемесячных заработных платах

Группа 1 Группа 2 От 3 до 5 лет 1 2 От 5 до 9 лет 1,5 От 9 до 12 лет 2 2,5 От 12 до 15 лет 2,5 3 От 15 лет и более 3 3,5



Что еще важно учитывать

Страхование жизни включает в себя риск ухода сотрудника из жизни. Это значит, что при страховании мужчины и женщины одного возраста на одинаковую сумму мужчина по итогу получит меньшую страховую сумму. По статистике, продолжительность жизни у мужчин меньше, поэтому риск ухода из жизни у них выше. Также тарифы будут выгоднее для молодых людей — опять же в связи с более низкими рисками.



Екатерина Застольская. Фото: probusiness.io

Ежеквартальные взносы выгоднее ежемесячных, а ежегодные — выгоднее ежеквартальных. Тариф повышается в зависимости от того, сколько компания делает взносов в течение срока действия договора страхования.

Страхование пенсии дает больше накоплений, чем страхование жизни, так как в нем на стадии накопления не заложен риск смерти сотрудника.

№ ФИО Пол

Сумма взносов в год в $ (по курсу НБРБ) Страховая сумма (при ежемесячных взносах) Страховая сумма (при ежеквартальных взносах)

Страховая сумма (при ежегодных взносах)

1 Иванов Иван Иванович, 20 лет М 1 200 3 459 3 468 3 508 2 Петров Петр Петрович, 40 лет М 1 200 3 427 3 438 3 485 3 Иванова Ольга Ивановна, 20 лет Ж 1 200 3 465 3 474 3 513 4 Петрова Ольга Ивановна, 40 лет Ж 1 200 3 456 3 465 3 506



Подведем итоги

Корпоративное страхование — это возможность поощрить и мотивировать сотрудников, дать им дополнительную пенсию, помочь семье работника в случае трагедии. Широкий соцпакет со страховым полисом делает компанию более привлекательной для кандидатов при найме и становится весомым фактором для удержания ценных кадров.

Накопительное страхование становится эффективной системой мотивации. А наличие налоговых льгот делает его еще более привлекательным для бизнеса.

Если произойдут трагические события и сотрудник уйдет из жизни, компания сможет поддержать его семью и предоставить страховые выплаты родственникам.

По ссылке можно скачать «калькулятор» для расчетов при страховании жизни сотрудников в формате Excel.