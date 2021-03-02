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Альтернативы нет: все, что нужно знать об "Искандерах", в минутном видео
02.03.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В инфографике Sputnik – наглядное доказательство того, что ракетный комплекс "Искандер" является безальтернативно лучшим в своем классе.
"Искандер-М" - основное ударное оружие Сухопутных войск России, комплексы способны поражать цели противника на расстоянии до 500 километров. Наряду с российскими С-400 и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", "Искандер-М" играет ключевую роль в концепции ВС России.
Она известна на Западе как "зона запрета доступа" - войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска получить неприемлемый ущерб.
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Ракетный комплекс "Искандер" – основное ударное оружие сухопутных войск России. Подробности о комплексе смотрите на видео.
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