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Альтернативы нет: все, что нужно знать об "Искандерах", в минутном видео

02.03.2021 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно пожаловался на низкую эффективность "Искандеров". По его словам, ракеты "взрываются лишь на 10%". Это вызвало смех в генштабе страны, а в российском Минобороны заявили, что Пашинян мог быть введен в заблуждение.

В инфографике Sputnik – наглядное доказательство того, что ракетный комплекс "Искандер" является безальтернативно лучшим в своем классе.

"Искандер-М" - основное ударное оружие Сухопутных войск России, комплексы способны поражать цели противника на расстоянии до 500 километров. Наряду с российскими С-400 и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", "Искандер-М" играет ключевую роль в концепции ВС России.

Она известна на Западе как "зона запрета доступа" - войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска получить неприемлемый ущерб.

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Ракетный комплекс "Искандер" – основное ударное оружие сухопутных войск России. Подробности о комплексе смотрите на видео.
 
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