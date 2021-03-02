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ГАИ проводит проверку по факту наезда на 11-летнего подростка в Бресте

02.03.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент случился накануне утром на улице Интернациональной. Почему водитель за рулем "рено" не увидел парня на нерегулируемом переходе, предстоит установить.

 
 
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Инцидент случился накануне утром на улице Интернациональной. Почему водитель за рулем "рено" не увидел парня на нерегулируемом переходе, предстоит установить.
 
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