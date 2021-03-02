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Следователи проводят проверку по факту смерти рабочего в Верхнедвинском районе
Источник материала: БT
ЧП случилась накануне днем на территории одного из предприятий, когда 53-летний мужчина накачивал колесо от прицепа. Во время установки оно взорвалось. Пострадавший был доставлен в больницу, однако тот впоследствии скончался от телесных повреждений.
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ЧП случилась накануне днем на территории одного из предприятий, когда 53-летний мужчина накачивал колесо от прицепа. Во время установки оно взорвалось....
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