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Вчера на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека
Источник материала: БT
Провалился под лед. Минувшим днем на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека. Очевидцы сообщили, что мужчина в спасательном жилете в промоине в 50 метрах от берега. При помощи спасательной доски пострадавший был спасен и с общим переохлаждением доставлен в больницу.
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Провалился под лед. Минувшим днем на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека. Очевидцы сообщили, что мужчина в спасательном жилете в промоине в 50 метрах...
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