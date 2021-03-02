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Вчера на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека

02.03.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Провалился под лед. Минувшим днем на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека. Очевидцы сообщили, что мужчина в спасательном жилете в промоине в 50 метрах от берега. При помощи спасательной доски пострадавший был спасен и с общим переохлаждением доставлен в больницу.

 
 
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Провалился под лед. Минувшим днем на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека. Очевидцы сообщили, что мужчина в спасательном жилете в промоине в 50 метрах...
 
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