Вчера на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека

Источник материала: БT

Провалился под лед. Минувшим днем на Чижовском водохранилище бойцы МЧС спасли человека. Очевидцы сообщили, что мужчина в спасательном жилете в промоине в 50 метрах от берега. При помощи спасательной доски пострадавший был спасен и с общим переохлаждением доставлен в больницу.