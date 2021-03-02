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Погоня в Могилеве
Источник материала: БT
Информацию от очевидцев приняли ближайшие экипажи ГАИ. Автомобиль "Жигули" ездил по городу на высокой скорости. Заметив машину дорожной милиции, водитель попытался скрыться. В надежде уйти от преследования шофер свернул в частный сектор, где, петляя среди узких переулков, был задержан. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это не первое задержание 18-летнего парня. В прошлом году он также привлекался за пьяную езду. Итог ночной поездки - 9 протоколов, высокие штрафы и конфискация авто.
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Информацию от очевидцев приняли ближайшие экипажи ГАИ. Автомобиль "Жигули" ездил по городу на высокой скорости. Заметив машину дорожной милиции, водитель...
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