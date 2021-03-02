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Доллар и евро растут утром 2 марта

02.03.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утро 2 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с роста двух из трех основных иностранных валют.

Доллар и евро растут утром 2 марта

По данным на 10:20 «тройка» демонстрирует следующие показатели:

  • доллар — 2,6156 белорусского рубля (+0,0137 пункта);
  • евро — 3,1415 белорусского рубля (+0,0008 пункта);
  • российский рубль — 3,5072 белорусского рубля за 100 российских (-0,0074 пункта).

Напомним, на первых весенних торгах на БВФБ упали доллар и евро, а вырос российский рубль

Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Утро 2 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с роста двух из трех основных иностранных валют.
 
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