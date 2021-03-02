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Доллар и евро растут утром 2 марта
Источник материала: Навiны
Утро 2 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с роста двух из трех основных иностранных валют.
По данным на 10:20 «тройка» демонстрирует следующие показатели:
Напомним, на первых весенних торгах на БВФБ
Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Утро 2 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с роста двух из трех основных иностранных валют.
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