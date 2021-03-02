Видеофакт. В Пинском районе спецназ МЧС устроил серию взрывов на реке

Накануне днем взрывотехники и водолазы служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «Зубр» устроили серию взрывов.





Работы проводились в связи с угрозой разрушения низководного пешеходного моста через реку Простырь (деревня Паре).

Как выяснили прибывшие на место вызова специалисты, «в процессе таяния льда и движения ледяных масс по реке со стороны Украины в направлении Пинска создалась угроза разрушения низководного пешеходного моста длиной 40 метров. Данный объект обеспечивает жизнедеятельность населения, где расположено восемь жилых домов и постоянно проживает девять человек».

Прибывшие к месту работники МЧС под руководством начальника центра Андрея Козлова (на фото) «провели необходимые подготовительные работы и серией проведенных взрывов выполнили операцию по дроблению ледяного покрова общей площадью 1200 кв.м.».