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Видеофакт. В Пинском районе спецназ МЧС устроил серию взрывов на реке

02.03.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне днем взрывотехники и водолазы служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «Зубр» устроили серию взрывов.

Видеофакт. В Пинском районе спецназ МЧС устроил серию взрывов на реке

Работы проводились в связи с угрозой разрушения низководного пешеходного моста через реку Простырь (деревня Паре).

Как выяснили прибывшие на место вызова специалисты, «в процессе таяния льда и движения ледяных масс по реке со стороны Украины в направлении Пинска создалась угроза разрушения низководного пешеходного моста длиной 40 метров. Данный объект обеспечивает жизнедеятельность населения, где расположено восемь жилых домов и постоянно проживает девять человек».

Прибывшие к месту работники МЧС под руководством начальника центра Андрея Козлова (на фото) «провели необходимые подготовительные работы и серией проведенных взрывов выполнили операцию по дроблению ледяного покрова общей площадью 1200 кв.м.».

 
 
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Накануне днем взрывотехники и водолазы служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «Зубр» устроили серию взрывов.
 
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