Боррель рассказал, для чего «Россия активно занимается дезинформацией»

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное сотрудничество.





Как заявил он 1 марта, выступая на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей, пишет DW .

«Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна», — привел пример Боррель.

По его словам, РФ пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную.

«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», — рассказал политик.