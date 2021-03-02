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Боррель рассказал, для чего «Россия активно занимается дезинформацией»

02.03.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное сотрудничество.

Боррель рассказал, для чего «Россия активно занимается дезинформацией»

Как заявил он 1 марта, выступая на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей, пишет DW.

«Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна», — привел пример Боррель.

По его словам, РФ пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную.

«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», — рассказал политик.

 
 
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По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное...
 
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