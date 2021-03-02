Игра от минской студии попала в топ-3 самых скачиваемых бесплатных приложений в США

Источник материала: Tut.by

Игра, разработанная минской игровой студией FreePlay, попала в топ-3 самых скачиваемых бесплатных приложений в США. Об этом свидетельствуют данные SensorTower .



Фото: John Tuesday / Unsplash

Так, 1 марта 2021 года приложение находилось на первом месте, обогнав даже TikTok и YouTube. Назавтра, 2 марта, продукт белорусов слегка опустился в списке и сейчас занимает третье место.

Вот как выглядел рейтинг вечером 1 марта.



Источник: sensortower.com

Кроме того, игра стала номером один по скачиваниям в США всего через неделю после релиза — а еще стала первой в 43 странах мира, включая Канаду, Великобританию, Австралию, Германию и другие.

Happy Printer — это гиперказуальная игра, которая при помощи простого набора текста, головоломок и логических задачек, поиска спрятанных предметов и решения загадок позволяет тренировать память, скорость печати и развивать стратегическое мышление.

«Наша игра действительно отличается от большинства игр из первой десятки топа, — говорит Дмитрий Ковалев, продюсер игры. — Особенностью ее является то, что все управление игровым процессом, строится не с помощью привычных свайпов и тапов, а с помощью клавиатуры. Также, контент подобран таким образом, чтобы вызывать интерес у широких слоев пользователей, помогает развивать кругозор, тренировать грамотность и разгадывать нетривиальные загадки. Игра может послужить хорошим элементом в изучении английского языка и увеличению активного словаря через игровую форму».

Студия FreePlay является стратегическим партнером группы компаний BP Mobile, которые работают в сфере разработки и продвижения разноплановых мобильных приложений для App Store и Google Play Store с совокупной аудиторией более 450 миллионов скачиваний по всему миру.