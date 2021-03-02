|
Приговор Борисевич и Сорокину могут объявить сегодня
Источник материала: Onliner
Приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00. Об этом
Сообщается, что оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья обвиняемых.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00. Об этом информирует БАЖ со ссылкой на портал Tut.by.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)