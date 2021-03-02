Приговор Борисевич и Сорокину могут объявить сегодня

Источник материала: Onliner

Приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00. Об этом информирует БАЖ со ссылкой на портал Tut.by.

Сообщается, что оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья обвиняемых.

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