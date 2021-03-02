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Приговор Борисевич и Сорокину могут объявить сегодня

02.03.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00. Об этом информирует БАЖ со ссылкой на портал Tut.by.

Сообщается, что оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья обвиняемых.

(будет дополнено)

 
 
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Приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00. Об этом информирует БАЖ со ссылкой на портал Tut.by.Читать далее…
 
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