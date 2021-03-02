"Увидим некие странные движения" Венедиктов о тайных договоренностях Лукашенко и Путина

«Я думаю, что речь идет вот о чем. Осенью, когда Лукашенко первый раз приезжал, были взяты некие обязательства, о которых мы можем только догадываться, под кредиты. Деньги выплачены или выплачиваются. Эти обязательства не все выполнены, скажем так.





Я имею в виду по реформе Беларуси и по интеграции Беларуси и России. Так называемая «дорожная карта», о чем они мельком упоминали. Я думаю, что эта встреча – это такой облет горизонтов. Потому что мы видели, что… Вернее, мы не видели большой делегации, чтобы сидели много рабочих групп», — рассказал в эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.





«Я думаю, что это планирование на 21-й год – к чему выйти к декабрю 21-го года. Давайте сделаем, Александр Григорьевич, облет, что у нас в экономической области, в политической области, во внешнеполитической области.





И я думаю, что мы сейчас увидим некие странные движения, которые будет делать Лукашенко, с одной стороны, взяв на себя выполнение этих обязательств, которые он сам на себя взял в сентябре, а с другой стороны, он не будет с ними торопиться.





Потому что понятно, что Путину так же, как выгоден слабый Пашинян, ему выгоден слабый Лукашенко», — уверен глава российского издания, который часто хвалится тем, что общается и знает, о чем думают чиновники в Кремле.





По мнению Венедиктова, Путин затрагивал тему ареста Виктора Бабарико. Но не требовал его безусловного освобождения.





«Ну хорошо, он что-то там у тебя нарушил». «Пусть деньги вернет, — говорит Лукашенко. – И все тогда». Но Лукашенко его боится. Он боится, что это президентский кандидат или глава чего-то от России. Смотрящий. Конечно. В этом история», — предположил суть разговора по экс-банкиру редактор «Эха Москвы».





По мнению Алексея Венедиктова, Лукашенко осознает, что ослабел.





«И он же в сторону Запада смотрел очень сильно. Буквально накануне президентских выборов туда был назначен новый американский посол, приезжали представители Евросоюза. Он говорил о кредитах с Европой. Он говорил о кредитах с Китаем.





Европейские и американские кредиты сейчас закрыли для него. Чемпионат мира забрали. Олимпийский комитет под угрозой. Он вынужден был оставить председательствование Олимпийского комитета. Ему нужна поддержка Путина.





«Ага, я тебе должен? – говорит Путин. – А что я с этого буду иметь? Но если я тебе должен, ты тоже что-то мне должен, наверное», — сделал вывод Алексей Венедиктов.





Напомним, Лукашенко 22 февраля встретился в Сочи с Путиным. Официальных итогов встречи нет до сих пор. А вот неофициальных – хватает.





При этом уже на следующий день после личной встречи Лукашенко и Путин вновь созвонились. Официально, якобы обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях.