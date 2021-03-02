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Третий этап репетиционного тестирования начался в Беларуси

02.03.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. В Беларуси начался третий этап репетиционного тестирования, он продлится до конца апреля, сообщили Sputnik в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ). 

Записаться на РТ можно через личный кабинет на сайте учреждения. Там же размещена информация по датам пробного экзамена и пунктам проведения: всего в стране 107 таких мест. При этом каждое учебное заведение, где будет проводиться репетиционное тестирование, определяет свой график и количество участников по учебным предметам. Проверить знания можно и в дистанционном формате.

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Первый этап РТ состоялся с октября по декабрь 2020 года, второй – с января по февраль 2021-го.

"Что касается расписания ЦТ, оно станет известно уже в этом месяце: Минобразования обнародует соответствующее постановление", - сообщили в РИКЗ.

Новое в централизованном тестировании

Напомним, что в новой вступительной кампании 2021 года правила ЦТ по всем предметам, кроме русского и белорусского языка, слегка изменились. Таким образом, в этом году в тестах по химии, биологии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), а также иностранному языку (английскому, немецкому, испанскому, французскому) заданий в части А станет меньше.

© Sputnik / Алексей Куденко
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По всем естественным предметам из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 задачи – теперь их 16 вместо 12. Что касается теста по иностранному языку, то здесь вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В будет 18 задач - вместо 12 прежних.

При этом время на прохождение испытаний осталось прежним.

Как ранее писал Sputnik, первые изменения произошли в тестах по математике и физике. В ЦТ по этим предметам из части А убрали две задачи (теперь их 18 вместо 20), в часть В добавили две задачи (сейчас 14 вместо 12). Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только один).

Как рассказали в РИКЗ, сделано это для того, чтобы "свести "теорию вероятности" при выполнении тестов к минимуму, сделать ЦТ более справедливым для добросовестных абитуриентов".

 
Теги: Минск
 
 
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Проверить знания перед сдачей централизованного тестирование абитуриенты могут в 107 пунктах РТ по всей стране, а также онлайн.
 
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