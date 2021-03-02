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Третий этап репетиционного тестирования начался в Беларуси
02.03.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. В Беларуси начался третий этап репетиционного тестирования, он продлится до конца апреля, сообщили Sputnik в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).
Записаться на РТ можно через личный кабинет на сайте учреждения. Там же размещена информация по датам пробного экзамена и пунктам проведения: всего в стране 107 таких мест. При этом каждое учебное заведение, где будет проводиться репетиционное тестирование, определяет свой график и количество участников по учебным предметам. Проверить знания можно и в дистанционном формате.
Первый этап РТ состоялся с октября по декабрь 2020 года, второй – с января по февраль 2021-го.
"Что касается расписания ЦТ, оно станет известно уже в этом месяце: Минобразования обнародует соответствующее постановление", - сообщили в РИКЗ.
Новое в централизованном тестировании
Напомним, что в новой вступительной кампании 2021 года правила ЦТ по всем предметам, кроме русского и белорусского языка, слегка
© Sputnik / Алексей Куденко
По всем естественным предметам из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 задачи – теперь их 16 вместо 12. Что касается теста по иностранному языку, то здесь вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В будет 18 задач - вместо 12 прежних.
При этом время на прохождение испытаний осталось прежним.
Как ранее писал Sputnik, первые
Как рассказали в РИКЗ, сделано это для того, чтобы "свести "теорию вероятности" при выполнении тестов к минимуму, сделать ЦТ более справедливым для добросовестных абитуриентов".
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Проверить знания перед сдачей централизованного тестирование абитуриенты могут в 107 пунктах РТ по всей стране, а также онлайн.
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