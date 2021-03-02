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Новый наследник "Ералаша"? Тайный сын Грачевского шокировал публику
02.03.2021 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пополнение в семье покойного худрука киножурнала "Ералаш" Бориса Граческого шокировало общественность: о себе заявил предполагаемый сын режиссера.
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Тайный сын Грачевского, как называет себя 36-летний краснодарец Максим Красиков, появился в студии шоу "Прямой эфир" и шокировал общественность.
Мужчина заявил, что знакомство его родителей состоялось в летнем лагере, где работала его мать. Роман развивался быстро, но, забеременев, женщина оставила ребенка себе.
Из-за обиды на звездного отца Красиков отказался общаться с Грачевским: даже после переезда в Москву и успехов в бизнесе он не пытался выйти на связь. Теперь мужчина отказался проходить ДНК-тест, хотя в студии все отметили явное сходство "тайного сына" с Грачевским.
Красиков заявил, что хотел бы помочь молодой вдове отца продолжить развивать дело отца - "Ералаш", но не хочет претендовать на наследство и навязывать свое общение.
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Молодой предприниматель настаивает, что является родным отпрыском звезды - многие отмечают его сходство с покойным режиссером.
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