Источник материала: Sputnik Беларусь

Пополнение в семье покойного худрука киножурнала "Ералаш" Бориса Граческого шокировало общественность: о себе заявил предполагаемый сын режиссера.

Смерть Грачевского стала настоящим ударом для всех родных и близких режиссера. Безутешная молодая вдова перестала есть и спать , обиженная старшая дочь простила режиссера , а теперь на публике появился предполагаемый внебрачный отпрыск звезды.

Тайный сын Грачевского, как называет себя 36-летний краснодарец Максим Красиков, появился в студии шоу "Прямой эфир" и шокировал общественность.

Мужчина заявил, что знакомство его родителей состоялось в летнем лагере, где работала его мать. Роман развивался быстро, но, забеременев, женщина оставила ребенка себе.

Из-за обиды на звездного отца Красиков отказался общаться с Грачевским: даже после переезда в Москву и успехов в бизнесе он не пытался выйти на связь. Теперь мужчина отказался проходить ДНК-тест, хотя в студии все отметили явное сходство "тайного сына" с Грачевским.

Красиков заявил, что хотел бы помочь молодой вдове отца продолжить развивать дело отца - "Ералаш", но не хочет претендовать на наследство и навязывать свое общение.

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