Источник материала: Хартия'97

СМИ: Япония хочет вернуть не только Южные Курилы 2.03.2021, 11:08

фото: AP

Каковы шансы на разрешение этих споров?

Токио имеет конкурирующие претензии ко всем своим ближайшим территориальным соседям, включая правительства Северной Кореи и Тайваня. Конфликт из-за островов Дяоюйдао считается наиболее опасным, в то время как аналитики не видят успешного разрешения споры с Москвой относительно Курильских островов, пишет гонконгское издание South China Morning Post (перевод — inosmi.ru ).

Япония находится в территориальных спорах со всеми своими ближайшими соседями, причем эти конкурирующие претензии в основном восходят к ее имперскому прошлому столетней давности.

Токио настаивает на том, что у него нет амбиций по завоеванию новых территорий, и он просто заявляет о суверенитете над островами и окружающими их водами, которые уже давно признаны японскими.

Но эта позиция оспаривается правительствами Китая, России, Тайваня, а также Северной и Южной Кореи.

О чем эти споры?

Китай: Пекин претендует на острова Дяоюйдао (Diaoyudao) в Восточно-Китайском море, в настоящее время находящиеся под контролем Японии, которая называет их Сэнкаку (Senkakus). Китай утверждает, что открыл острова в XIV веке, в то время как Япония заявляет, что они были необитаемыми и использовались только в качестве морских навигационных указателей и, следовательно, были terra nullius (в пер. с лат. «ничья земля», прим. пер.) до того, как их заселили японские рыбаки в конце 1890-х годов.

Токио утверждает, что Пекин начал заявлять свои права на острова только после того, как исследования в 1960-х годах показали возможность залежей нефти и газа вблизи островов. В связи с ростом напряженности из-за конкурирующих требований японское правительство в сентябре 2012 года приобрело три из пяти островов у их владельцев, семьи Курихара, за 2,05 миллиарда иен (19,5 миллиона долларов).

Тайвань: Тайбэй также претендует на острова, которые он называет островами Дяоюйтай (Diaoyutai), и заявляет, что они были частью территории Китая минимум с 1534 года.

Южная Корея: спор о суверенном праве на территорию между Сеулом и Токио включает в себя отдельный ряд скалистых выступов, известных по-корейски как Токто (Dokdo). Чтобы укрепить свое заявление на суверенитет, Южная Корея разместила полицейское подразделение на островках в Японском море, которые Токио называет Такэсима (Takeshima), после того, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне и Корейский полуостров был освобожден от японского колониального господства.

Однако Япония заявляет, что суверенитет над удаленными островами у восточного побережья Корейского полуострова не был подробно прописан в послевоенных договорах, и поэтому острова должны быть переданы под контроль Японии.

Некоторые в Южной Корее также утверждают, что японский остров Цусима (Tsushima) — на полпути между Корейским полуостровом и префектурой Нагасаки на материковой части Японии — исторически является корейской территорией, известной как Таэмадо (Daemado), и должен быть возвращен Республике Корея.

Северная Корея: Пхеньян повторяет претензии Сеула в отношении Токто, который он называет тем же именем.

Россия: советские войска захватили и аннексировали острова Итуруп (известные по-японски как Эторофу (Etorofu)), Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи на самой южной оконечности Курильских островов в последние дни Второй мировой войны. Позиция Японии заключается в том, что острова, которые она называет «северными территориями», не были частью Курильского архипелага, и поэтому их суверенитет не должен был быть частью Сан-Францисского мирного договора 1951 года между союзниками и Японией.

Каковы последние продвижения в этих спорах?

Острова Дяоюйдао: Япония не признает территориального спора как такового, поскольку она управляет островами Сэнкаку как «неотъемлемой частью». В последние годы Китай активизировал кампанию, направленную на ослабление притязаний Токио на контроль над островами, отправив в территориальные воды вокруг архипелага суда береговой охраны, которые отказываются уходить по приказу своих японских коллег.

В этих водах также были замечены китайские рыбацкие лодки, и Токио предполагает, что подобная тенденция происходит по указанию Пекина и аналогичным образом направлена на уменьшение притязаний Японии на суверенный контроль.

Такэсима / Токто: Токио отмечает «День Такэсима» каждое 22 февраля с 2005 года и неоднократно призывал вернуть острова. После каждого ежегодного мероприятия дипломатический представитель Японии в Сеуле вызывается в министерство иностранных дел для регистрации официальной жалобы.

Япония продолжает свои усилия по освещению этой проблемы через интернет и СМИ, указывая на то, что она трижды с 1950-х годов предлагала Южной Корее, чтобы Международный Суд вынес решение по вопросу о суверенитете. Сеул каждый раз отказывается.

Цусима / Таэмадо: Претензии корейского правительства на Цусиму в 1948 году были отклонены Верховным главнокомандующим союзных держав в следующем году. Это решение было принято Сеулом, хотя некоторые в стране до сих пор хотят вернуть острова.

Курильские острова: Япония в прошлом предлагала финансовую помощь жителям островов в попытке склонить их к идее одобрения контроля Токио, хотя решимость местных жителей оставаться частью России, похоже, укрепилась в последние годы в результате инвестиций в регион со стороны Москвы.

Были предположения, что Россия может быть готова вернуть два самых южных острова Японии, если она откажется от своих претензий на остальную территорию, но это предложение было отвергнуто Токио. Этот вопрос стал камнем преткновения в двусторонних отношениях, поскольку две страны все еще не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за этого территориального спора.

При президенте Владимире Путине отношение России к будущему островов ужесточилось, и вероятность возврата территорий стала еще меньше.

Есть ли риск столкновений в любом из этих споров?

Китай: из всех территориальных споров Японии спор вокруг островов Дяоюйдао считается наиболее опасным, особенно после того, как Пекин в начале этого месяца принял новый закон, разрешающий судам береговой охраны применять силу в водах, которые, по его мнению, являются его территорией, даже если они оспариваются.

В ответ японские официальные лица заявили, что береговая охрана Японии может вести прямой огонь по иностранным официальным судам, стремящимся причалить к островам.

Аналитики также говорят, что всегда существует вероятность того, что любой инцидент — например, незначительное столкновение между кораблями береговой охраны, — может привести к быстрой эскалации боевых действий. Япония, у которой есть договор безопасности с Соединенными Штатами, приветствовала заверения Вашингтона о том, что он будет защищать Японию в случае конфликта из-за островов.

Тайвань: в редких случаях тайваньские рыбацкие лодки наблюдались недалеко от островов Дяоюйдао, но не в большом количестве и без какой-либо организации. Никаких столкновений между береговой охраной и военными судами, отправленными Тайбэем, не было.

Южная Корея: несмотря на резко сформулированные претензии Японии на суверенитет и столь же жесткие опровержения со стороны Сеула, до недавнего времени не было никаких признаков того, что ситуация может обостриться. Однако в декабре 2018 года напряженность действительно возросла, когда Япония заявила, что южнокорейский военный корабль целился своим радаром управления огнем на японский самолет морского патрулирования в течение нескольких минут в водах вблизи островов. Токио назвал инцидент «чрезвычайно опасным».

Северная Корея: острова находятся у побережья Южной Кореи, и инцидентов с участием Пхеньяна не было.

Россия: Москва разместила на островах значительные военные средства, в том числе противокорабельные ракеты и современные истребители, и вероятность того, что Япония испытает военную решимость русских, мала. Наиболее вероятный инцидент — это случайное столкновение между морскими или воздушными частями.

Каковы шансы на разрешение данных споров?

Аналитики ожидают постоянное маневрирование между соперничающими державами по вопросу о суверенитете этих спорных территорий, однако изменения в статусе-кво, по их мнению, останутся незначительными.

«Китай, несомненно, стал очень провокационным в вопросе о Сэнкаку, но не совсем ясно, насколько далеко готов зайти Пекин, учитывая, что США четко подтвердили свою приверженность договору безопасности с Японией, — сказал Акитоси Миясита, профессор международных отношений Токийского международного университета. — Потребуется применение силы, чтобы изменить суверенитет этой территории, и я не знаю, готов ли Китай зайти так далеко».

Стивен Наджи, доцент кафедры международных отношений Токийского международного христианского университета, отметил, что он ожидает, что Китай «продолжит свои усилия по выдвижению своих претензий на острова и делегитимации суверенитета Японии» над Дяоюйдао.

И Наджи, и Миясита предположили, что вероятность того, что президент России Путин согласится вернуть Японии «северные территории», практически исключена, хотя его можно было бы убедить предложить совместную разработку природных ресурсов в регионе. Однако Миясита указал, что Токио вряд ли согласится помочь в развитии островов, если не будет твердого обязательства по их возвращению. Это ставит обе стороны в тупик.

Учитывая, что двусторонние отношения между Токио и Сеулом находятся на самом низком уровне за последние 40 лет, аналитики предположили, что вероятность прогресса в вопросе официального признания Токто корейским также ничтожно мала.

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