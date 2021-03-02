ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили новое масштабное последствие глобального потепления

02.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новое масштабное последствие глобального потепления

  • 2.03.2021, 10:45
  • 2,208
Ученые обнаружили новое масштабное последствие глобального потепления

Выводами поделились специалисты из Великобритании.

Ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании обнаружили, что глобальное потепление способно снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, а также нанести урон продовольственной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert! Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Увеличение средней температуры на четыре градуса Цельсия из-за изменения климата снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56 процентов. Потепление увеличивает метаболические затраты на рост и появление новых организмов, что уменьшает общую биомассу планктона. Фитопланктон и зоопланктон выступают основой пищевых цепей, поддерживающих пресноводные и морские экосистемы, от которых также зависит и человечество.

В целом только около 10 процентов энергии, производимой на одном уровне пищевой сети, переходит на следующий уровень.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и Германии зафиксировала беспрецедентное ослабление теплого морского течения Гольфстрим в Атлантическом океане за последнюю тысячу лет. Это может способствовать более экстремальным погодным явлениям, в том числе усилению зимних штормов, летней засухи и жары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выводами поделились специалисты из Великобритании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Билл Гейтс пояснил, почему он не инвестирует в биткоин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by